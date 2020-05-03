Efsane futbolcunun Avustralya'daki oğlu için Türkiye harekete geçti
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Efsane futbolcunun Avustralya'daki oğlu için Türkiye harekete geçti

Efsane futbolcunun Avustralya'daki oğlu için Türkiye harekete geçti
03.05.2020 15:31 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:34

Bursa'dan eğitim için gittiği Avustralya'da mahsur kalan Fenerbahçe ve Bursasporlu efsane futbolcu Bahtiyar Yorulmaz'ın 23 yaşındaki oğlu Umut Yorulmaz'ın Türkiye'ye dönmek için yetkililerden yardım istemesi üzerine harekete geçen Dışişleri Bakanlığı, 7 Mayıs'da kurtarma uçağıyla Umut'u...

Bursa'dan eğitim için gittiği Avustralya'da mahsur kalan Fenerbahçe ve Bursasporlu efsane futbolcu Bahtiyar Yorulmaz'ın 23 yaşındaki oğlu Umut Yorulmaz'ın Türkiye'ye dönmek için yetkililerden yardım istemesi üzerine harekete geçen Dışişleri Bakanlığı, 7 Mayıs'da kurtarma uçağıyla Umut'u Türkiye'ye getirecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında eğitim için gittiği Avustralya'da mahsur kalan Umut Yorulmaz, "Bayramı Bursa'da ailemle geçirmek istiyorum" diyerek Türk yetkililere seslendi. Sosyal medyada da yardım kampanyası başlatan genç için harekete geçen Dışişleri Bakanlığı, Umut Yorulmaz ve 250 kişi için Avustralya'ya uçak gönderecek. 7 Mayıs'ta uçakla Türkiye'ye getirilecek olan genç ailesine kavuşacak.

Yaşadığı bölgede salgın nedeniyle iş yerlerinin kapandığını ve bir arkadaşının yanında kaldığını fakat virüsten korunmadığını belirten Umut Yorulmaz, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Yorulmaz, "Sınırlı sayıda olan sivil uçuşların iptal olmasıyla birlikte kendi imkanlarımızla ülkemize dönme şansımız kalmadı. Örnek bir davranışa imza atarak mahsur kalan 25 bin vatandaşımıza yardım eli uzatan ülkemizin bize de yardım etmesini bekliyoruz. Bayram öncesi sevdiklerimizle birlikte olmak istiyoruz. Birçok işletmenin burada salgından dolayı kapatmasının ardından işsiz kaldım. Evimi boşaltmak zorunda kaldım. Bu nedenle virüse hazırlıksız yakalanmış oldum. Türkiye Başkonsolosluğuna dilekçemi yazarak başvuruda bulundum. Onlara teşekkür ediyorum, ilgilerini eksik etmediler. Taleplerimizi Dışişleri Bakanlığına ileteceklerini söylediler. Evimi boşalttıktan sonra başka bir eve taşınmak zorunda kaldım. Virüse karşı korunmasız olduğunu düşündüğüm burada altı kişiyle aynı odada kaldım. Bu esnada aldığım iki bilet daha iptal oldu. Sonrasında tüm uçuşlar durduruldu. Bu süreçte maddi manevi olarak oldukça kötü şekilde yıprandım. Daha güvende olduğumu düşündüğüm bir arkadaşımın yanına taşındım. Rahat koşullar altında yaşamaya başladım" dedi.

Üniversiteyi bitirdikten sonra dil eğitimi almak ve çalışmak için oğlunun Avustralya'ya gittiğini belirten Fenerbahçe ve Bursasporlu eski futbolcu Bahtiyar Yorulmaz ise, "Oğlum Türkiye'ye dönmeye karar verdi. Biletini aldı, dönecekken havalimanında lanet hastalıktan dolayı uçuşlar iptal edildi. Çocuğumuzun da morali bozuldu ve biz internet ortamından devamlı görüşüyorduk. Elçilikle devamlı irtibat halindeydik. Döneceği için evini de boşaltmış, bir otele yerleşmişti. Elçilik ile irtibat halindeyken, sosyal medyadan da video yayınladılar. Dışişleri Bakanlığı, elçilik ile irtibata geçiyor ve sahip çıkıyor. Konsoloslukta çalışan hademesinden memuruna kadar hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler, istersen kalacak yeriniz yoksa burada kalın demişler. Elçilik saati belirleyecek ve Sivas'a gelecekler, 14 gün karantinaya alınacaklar. Oradaki vatandaşlarımıza da bir vesile olduk, mutluluk duyuyorum. Adım gibi bahtiyarlık duyuyorum. Dünyanın en mutlu insanıyım şu an" diye konuştu.

"Türkiye'ye de bu yakışır"

Avustralya'da bulunan oğlu ve 250 Türk vatandaşının 7 Mayıs'ta kurtarma uçağıyla Türkiye'ye döneceğini ve Türkiye'nin yurt dışındaki bütün vatandaşlarına tek tek ulaştığını söyleyen Yorulmaz, "Türkiye'ye de bu yakışırdı. Yurt dışındaki bütün vatandaşlarımıza yurda geri dönmeleri için yardım ediyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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