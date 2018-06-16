Efsane Futbolcu Maradona, Soyunma Odasına Girmeye Çalışınca Gözaltına Alındı

Arjantin - İzlanda maçı sonrasında şoke eden bir gelişme yaşandı. Maçı statta izleyenler arasında Arjantin futbolunun efsane isimlerinden Maradona da vardı. Maradona 1-1 biten maçın ardından oynanan futbol ve skorun yanı sıra Messi'nin performansına da tepki gösterdi.

MARADONA GÖZALTINA ALINDI İDDİASI

Arjantin - İzlanda maçının ardından Diego Maradona'nın, penaltı kaçıran Messi'ye tepki göstermesinin ardından yıldız futbolcuyla konuşmak için soyunma odasına girmeye çalıştığı iddia edildi. Gazeteci Jason Miocic'in haberin göre, Messi'ye tepki gösteren Maradona maç sonu son derece sinirli bir şekilde Arjantin soyunma odasına girmeye çalıştı.

Rus polisinin engel olduğu Maradona'yı gözaltına alındığı öğrenildi.

(Futbol Arena)