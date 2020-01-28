Efsane eğitimcinin adı sokağa verildi

28.01.2020 16:07 | Son Güncelleme: 28.01.2020 16:12

Gemlikli eski il Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Seyhan'ın adı Umurbey'de sokağa verildi.



Umurbey'de yeni açılan ve çevre düzenlemesi sona eren mezarlık üzerindeki sokağa eğitimci Ertuğrul Seyhan'ın adı verildi. Seyhan, Türkiye'nin pek çok yerinde öğretmen ve idareci olarak görev yaptıktan sonra 1966 yılında Bursa İl Milli Eğitim Müdürü olmuş, 1972 yılına kadar bu göreve devam etmişti.



İlk çalışmaların tamamlanması ile Ertuğrul Seyhan'ın kızı Aytül Seyhan Dursunoğlu sokağa ziyarette bulundu. Gemlik Belediyesi yetkilileri de Dursunoğlu'na teşekkür ederken efsane eğitimcinin kızı yetkililere teşekkür etti.



Yeni açılan sokağa belediye ekiplerince sathi kaplama yapıldıktan sonra Umurbey'in dokusuna uygun Arnavut kaldırımı döşendi. Yaklaşık 500 metrelik sokağın etrafına da parke taşı ve bordür çalışması gerçekleştirildi. Sokağın etrafına ışıklandırma ve bölgede yer alan eğitim kurumları ile yerleşim yerlerine fayda sağlayacak düzenlemeler yapılması planlanıyor.



Ertuğrul Seyhan Kimdir?



2 Nisan 1930 yılında Umurbey'de doğan Ertuğrul Seyhan, ilkokulu köyünde, ortaokulu Gemlik'de, öğretmen okulunu ise Adana ve Erzurum'da parasız yatılı olarak okudu. 1948-1951 yılları arasında, ilkokul öğretmeni olarak Kars-Posof'ta görev yapan Seyhan, subaylıktan sonra, Şırnak'ta öğretmen olarak, 1 yıl görev yaptı. Ertuğrul Seyhan daha sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümü'nün imtihanını kazandı ve 1955 yılında buradan mezun oldu. 1955-1957 yılları arasında Tunceli'de İlköğretim Müfettişi olarak görev yaptı. 1957'de Bursa'ya İlköğretim Müfettişi olarak atandı. 1963'de Bursa Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ni kurdu ve Müdürü oldu. 1966'da Bursa Milli Eğitim Müdürü oldu. 1972 yılında memuriyetten ayrılarak. Çeşitli gazete ve dergilerde yazmaya başladı. İlerleyen yıllarda Bursa Eğitim Enstitüsü Ruh Sağlığı öğretmenliği, İlköğretim Genel Müdürlüğü ve Almanya'da Eğitim Müşavirliği yaptı. Celal Bayar Vakfı, Mehmet Ali Deniz Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı gibi kuruluşlarda kuruculuk ve yöneticilik yaptı. Seyhan İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevindeyken ilk okulsuz köy bırakmamış, dokuz ortaokul sayısını 21'e, üç olan lise sayısını 12'ye çıkarmıştır. Yetiştirme yurdu ile çeşitli okullara pansiyon, ek derslik, yapılmasını sağlayan Seyhan, Hasanağa Gençlik Kampı'nın yerinin kamulaştırılması ile Umurbey'deki Celal Bayar Müzesi ve kütüphanesinin kurulmasında önemli rol almıştır. Eğitime sayısız hizmette bulunan Ertuğrul Seyhan, 1990'lı yıllardan itibaren, Tasavvuf ile ilgili araştırmalar yapıp, kitaplar yazdı. Bu konuda 11 kitabı yayınlandı. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Nilüfer Özlüce'de Ertuğrul Seyhan Lisesi açıldı. 29 Ocak 2018'de, 88 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuştu. - BURSA

Kaynak: İHA