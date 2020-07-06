Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi Dövüş tarihinin en büyük maçı olarak değerlendirilen karşılaşmada güçlü rakibi Famer Edge'yi yenerek büyük sükse yapan efsane dövüşçü Randy Orton'ın eşi ile duşta verdiği çıplak poz dikkat çekti.

Geçtiğimiz haziran ayında şu ana kadarki en büyük dövüş maçı olarak adlandırılan karşılaşmada rakibi Famer Edge'yi mağlup eden WWE efsane dövüşçüsü Randy Orton, eşi Kim ile duşta çektiği çıplak pozu paylaştı.

Orton, eşinin göğüslerini eli ile kapattığı fotoğrafı paylaşarak takipçi ve hayranlarına özel hayatı ile ilgili ipucu verdi.

"YAŞIM İLERLEDİKÇE SENİ DAHA ÇOK SEVİYORUM"

Verdiği bir röportajda birçok kusuru olduğunu söyleyen Orton, iyi bir adam ve iyi bir baba olduğuna inandığını, ailesinden uzak olduğunda telefonunda bulunan 20 bin videoya bakarak hasret giderdiğini söyledi. Orton ayrıca, eşine duyduğu aşkı, "Yaşım ilerledikçe seni daha çok seviyorum ve sana daha çok bağlanıyorum. Her zaman her şeyimle senin olacağım. Seni seviyorum bebeğim" sözleriyle dile getirdi.

2015 yılında dünya evine giren çiftin Brooklyn Rose isimli bir kız çocuğu bulunuyor.