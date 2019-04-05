Efsane Başkan Mazbatasını Aldı

Gerçekleştirilen mazbata törenine Başkan Savaş ve eşi Prof. Dr. Nazan Savaş'ın yanı sıra Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel,Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, CHP İl Başkanı Halil İbrahim Özgün, İl Seçim Kurulu Başkanı Hüseyin Gazi Çağ,İlçe Seçim Kurulu Müdürü Hikmet Aksoy, HBB Daire Başkanları, CHP ile İYİ Parti il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri ile birçok vatandaş katılım gösterdi.

31 Mart yerel seçimlerinde oyların %55'ini alarak en yakın rakibine yaklaşık 110 bin fark atan Başkan Savaş, 3'üncü kez kazandığı belediye başkanlığı zaferini hemşehrileri ile birlikte kutladı. Hem adliye hem de köprüde vatandaşların yoğun ilgisi ve davul zurna eşliğinde karşılanan Başkan Savaş, "Hatay'ımızı daha güzel yarınlara taşıyacağımıza olan inancıyla bizlere göstermiş olduğu güvenin ve desteğin timsali olan ikinci dönem Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatamızı aldık. Teşekkürler Hatay. Hep birlikte çalışıp, hep birlikte kazanacağız" diyerek mazbatasını İl Seçin Kurulu Başkanı Çağ'ın elinden aldı.

"BIRAKTIĞIMIZ YERDEN DEĞİL DURMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tören sonunda belediye önünde kesilen kurbanlar eşliğinde Hataylı vatandaşlar ve basın mensupları ile bir araya gelerek düşüncelerini paylaşan Başkan Savaş, "Mazbatamız hayırlı uğurlu olsun. Sizlere 3'üncü kez hizmet edecek olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu mazbata Hatay halkı adına alınmış bir mazbatadır. Efsane şarkısı benim değil Hatay halkının efsane olduğunu gösteren bir şarkı. 2014'te 30 Mart'ta çok çetin bir mücadele sonucunda Hatay halkı tarih yazdı. 31 Mart 2019'da da aynı tarihi altın harfler ile yazdınız. Efsane ben değilim sizlersiniz. Bu satırları tarihe not düşen Hatay halkı. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu yola çıkarken bir damlaydık, sonra küçücük göletler olduk, deniz olduk ve okyanus olduk şu anda da meydanlara sığmıyoruz. Biz bugüne kadar Hatay'daki bütün renklerimizi birlik ve bütünlük içinde geleceğe taşıma gayreti içindeydik ve bunun gerçekten de sonuçlarını aldık İttifaktaki partili arkadaşlarıma, Hatay'da daha önce her partiye oy vermiş ama 'Hatay'da huzur kazansın, Hatay'da geleceğimiz kazansın' diyen tüm dostlarımıza canı gönülden teşekkür ederim. Seçim zamanında emeği geçen herkese ve oy veren bütün dostlarımıza da teşekkür ederim. Hatay'daki kazanan belediye başkanlarını, meclis üyelerini ve muhtarlarımızı da kutluyorum.İnşallah meclisimizde de Hatay'ın lehine ve geleceği için çalışırız. Biz dün olduğu gibi bugün de birlikte çalışmaya hazırız. Bizim önceliğimiz Hatay'ın huzuru ve hizmetidir. Bıraktığımız yerden değil, durmadan çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler