Efsanelere Konu Olan Dev Yılanı İkiye Böldü
Bursa'nın İznik ilçesinin Derbent Mahallesi'nde yıllardır anlatılan 5 metrelik yılanı vurduğunu söyleyen çiftçi, "İkiye bölünen yılan büyük parçasını bırakıp kayboldu" dedi.
İznik ilçesi kırsal Derbent Mahallesinde yaşayanlar, yıllardan bu yana Derbent civarında 5 metrelik yılan gördüklerini anlattı. Duyanlar ise anlatılanlara inanmak istemedi. Çiftçi Hasan Kozan yıllardır anlatılan efsaneye konu olan yılanı vurduğunu söyledi.
"AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİM"
Derbent Mahallesinde yaşayan çiftçi Hasan Kozan, yıllardır anlatılan efsaneye konu olan yılanı vurduğunu belirterek, kol kalınlığında gövdesi, yumruk gibi başı olan 5 metrelik yılana 5-6 metre mesafeden av tüfeğiyle ateş ettiğini söyledi.
"ATEŞ ETMEMLE İKİYE BÖLÜNDÜ"
Kozan, bölgede korku salan yılanı vurmasını ise şöyle anlattı: "Yılanı bu civarda daha önce ben de görmüştüm. Yaklaşık 5 metre boyunda yılan gördüğümü söylediğimde çoğu kişi bana inanmadı. Önceki gün yine Kurtkaya mevkinde çalıştığım sırada Kangal köpeklerim havlamaya başladı. O tarafa gittiğimde suyun başında yılanı gördüm, gözlerime inanamadım. Hemen tüfeğime sarıldım ve birkaç el ateş ettim. Ateş etmemle yılan ikiye bölündü. Yılanın baş kısmı kaçarak gözden kayboldu, büyük parçası kaldı. Yılanın bir yerlerde öleceğini düşünüyorum. 50 yaşındayım ilk defa bu kadar büyük bir yılan görüyorum."
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Eskilerimiz bize yılanla ilgili hikaye anlatırdı adamın biri yılanı öldürmeyim derken kuyruğunu koparmış aradan zaman geçmiş yılan adamın oğlunu ısırıp zehirlemiş adamın oğlu ölmüş adam yaptığının yanlış olduğunu anlamış yılanı gördüğü yerde kendisinin yanlış yaptığını gel dost olalım demiş yılan bende kuyruk acısı sende de evlat acısı olduğu sürece dost olamayız demiş hikaye bu ya işte yılan bir gün intikam alamaya gelmezse şaşma emiceCevap Yaz Yayından Kaldır
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Önce hayvanların yaşam alanlarını sıra sıra binalar dikmek için heba edelim sonra kendi bölgelerinde sıkışıp kalan hayvanlar aramız da diye öldürelim hangi hakla hangi hukukla yazık ya yazıkkk marifetmiş gibi eline al salla zavallı hayvanıCevap Yaz Yayından Kaldır
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C0k iyi yaptım nefret ederim yilandanCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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secim bitsede bos konusanlardan kurtulsak:-)Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bu katil adamı önce kırbaçlamalı sonrada müeppet kodesa tıkmalıyız.O yılanın kime ne zararı olmuş,Sadece cahillik,,başka bir şey değil,,Toplumda cehalet diz boyu..!!Cevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır