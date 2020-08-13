Efsad'dan Başkan Ataç'a ziyaret Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Semra Bayar ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Semra Bayar ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile temaslarını sürdürüyor. Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) Başkanı Semra Bayar ve yönetim kurulu üyeleri Alper Meranezlioğlu ve Selçuk Kıray da Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Bayar ve beraberindekiler, EFSAD'ın çalışmaları ve gelecek dönem faaliyet planları hakkında Başkan Ataç'a bilgiler verdi. Derneğin yeni yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Ataç da çalışmalarında başarılar diledi.

Buluşma sonunda EFSAD yönetimi, Başkan Ataç'a siyah-beyaz bir Anıtkabir fotoğrafı armağan etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA