Efruze kimdir? Efruze Elif kimdir, kaç yaşında ve nereli? Efruze ne demek?

Bu akşam Bloomberg TV'de Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk olan Efruze ve Serhan Bali, sosyal medyada hem sesiyle hem de duruşuyla büyük ilgi gördü. İzleyiciler, Efruze kimdir, kaç yaşında ve nereli? Efruze ne demek? merak etmeye başladı, işte detaylar...

28 Ocak Perşembe akşamı saat 20:00'da Bloomberg TV'de Aslı Şafak'la İşin Aslı programında Aslı Şafak'ın konuğu olan Efruze ve Serhan Bali büyük ilgi gördü. Sesiyle mest eden Efruze, son olarak "Assolist" albümü ile hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ilgi gördü. Türk Sanat Müziği ve Opera sanatçısı Efruze kimdir, kaç yaşında ve nereli merak ediliyor. İşte detayları...

EFRUZE KİMDİR?

Efruze, Türk Sanat Müziği ve Opera sanatçısıdır. Türk Sanat Müziği'ni dünyaya da yayan ve dünyada büyük bir üne kavuşan Efruze, son olarak 70'lerin romantik şarkıları, Yeşilçam filmlerinin şarkılarını "Assolist" albümünde topladı. Şarkıcı kişiliğinin yanı sıra oyunculuk da yapmaktadır.

Efruze, müziğe çocuk yaşta piyano çalarak başladı. Eğitim hayatına konservatuvarda devam etti. 2. sınıftayken operalarda rol almaya başladı ve daha 19 yaşındayken ilk baş rolünü Saraydan Kız Kaçırma operasındaki Blonde rolü ile oynadı. Okurken İstanbul Devlet Operası'nda görev almaya başladı ve birçok oyunda başrol oynadı.

EFRUZE NE DEMEK?

Efruze'nin ismi gerçek ismi mi yoksa sahne ismi mi merak ediliyor. Efruze, sanatçının kendi ismi. İsmi babaannesinden geliyor. Efruze ismi, Farsça kökenli bir isimdir ve "etrafına ışık saçan" anlamına gelmektedir.