eFootball Pro IQONIQ'in 9. maç günü fikstürü belli oldu! Galatasaray SK vs Barcelona ne zaman?
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eFootball Pro IQONIQ'in 9. maç günü fikstürü belli oldu! Galatasaray SK vs Barcelona ne zaman?

eFootball Pro IQONIQ'in 9. maç günü fikstürü belli oldu! Galatasaray SK vs Barcelona ne zaman?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Dünyanın önemli spor kulüplerinin yer aldığı eFotball Pro IQONIQ'de 9. maç günü fikstürü ve maç saatleri belli oldu. Türk temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı turnuvanın karşılaşmaları hangi gün oynanacak? İşte detaylar!

2020/21 sezonunun dokuzuncu maç gününde fikstürler ve maç saatleri belli oldu. Konami Digital Entertainment B.V. bugün yaptığı açıklamada 9. maç gününün, 8 Mayıs Cumartesi günü TSİ 14.00'te gerçekleşeceğini duyurdu.

eFootball.Pro IQONIQ 2020/21 sezonu 9. maç günü fikstürü şu şekilde:

  • Juventus-Manchester United FC –14:15
  • Galatasaray SK vs. FC Barcelona – 15:10
  • AS Roma vs. FC Schalke 04 –16:05
  • AS Monaco vs. FC Bayern München –17:00
  • Arsenal FC vs. Celtic FC –17:55

eFootball.Pro IQONIQ 2020/21 sezonunda yer alan takımların tam listesi şu şekilde:

  • FC Barcelona
  • Manchester United FC
  • FC Bayern München
  • Juventus
  • Arsenal FC
  • AS Roma
  • Celtic FC
  • FC Schalke 04
  • Galatasaray SK
  • AS Monaco

2019/20 sezonuyla eFootball.Pro IQONIQ 12 Aralık'ta başladı. Turnuvada bünyesinde dünyanın en büyük kulüplerini temsil eden profesyonel espor oyuncuları yer bulunuyor.

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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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