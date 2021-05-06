eFootball Pro IQONIQ'in 9. maç günü fikstürü belli oldu! Galatasaray SK vs Barcelona ne zaman?

Dünyanın önemli spor kulüplerinin yer aldığı eFotball Pro IQONIQ'de 9. maç günü fikstürü ve maç saatleri belli oldu. Türk temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı turnuvanın karşılaşmaları hangi gün oynanacak? İşte detaylar!