eFootball.Pro IQONIQ'İN 8. maç günü için fikstürler açıklandı
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eFootball.Pro IQONIQ'İN 8. maç günü için fikstürler açıklandı

eFootball.Pro IQONIQ'İN 8. maç günü için fikstürler açıklandı
Bültenler - Haberler | Gamegar

eFootball.Pro tüm heyecanıyla devam ediyor. 2020/21 sezonunun sekizinci Matchday'i 24 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek. eFootball.Pro IQONIQ'İN 8. maç günü için fikstürü de açıklandı!

Konami Digital Entertainment B.V. bugün yaptığı açıklamada eFootball.Pro IQONIQ turnuvasının sekizinci maç gününün 24 Nisan Cumartesi günü saat 14:00'de başlayacağını duyurdu.

Arsenal FC-AS Roma karşılaşmasıyla başlayacak fikstürün tamamı şu şekilde:

  • Arsenal FC-AS Roma – KICK-OFF 14:15
  • AS Monaco-Galatasaray SK – KICK-OFF 15:10
  • Juventus-FC Schalke 04 – KICK-OFF 16:05
  • Celtic FC-FC Barcelona – KICK-OFF 17:00 CET
  • FC Bayern München-Manchester United FC – KICK-OFF 17:55
eFootball.Pro IQONIQ'İN 8. maç günü için fikstürler açıklandı

Maçları saat 14:00'ten itibaren aşağıdaki kanallardan canlı izleyebilirsiniz:

Arsenal FC üst üste üçüncü kez Matchday'e lider konumda girerken Celtic FC an itibarıyla tabloda son sırada yer almakta. Maçlar tamamlandığında Nakavt Aşamasında yer almak için yarışacak takımlar da belli olmaya başlayacak. Ayrıca hangi oyuncuların Gol Krallığı, en iyi asist ve defans oyuncu ödüllerine aday olduğunu da görmeye başlayacağız.

Takımların detaylı analizleri ve önümüzdeki Matchday 8 fikstürü buradan okunabilir – Sezon sona ererken kalan maçlar büyük önem taşıyor.

Matchday 7 sonrasında, eFootball.Pro IQONIQ sıralamaları şöyle:

eFootball.Pro IQONIQ'İN 8. maç günü için fikstürler açıklandı

eFootball.Pro IQONIQ 2020-21 sezonunda yer alan takımların tam listesi şu şekilde:

  • FC Barcelona
  • Manchester United FC
  • FC Bayern München
  • Juventus
  • Arsenal FC
  • AS Roma
  • Celtic FC
  • FC Schalke 04
  • Galatasaray SK
  • AS Monaco

YouTube'da 15 milyondan fazla toplam izlenmeye ulaşan 2019/20 sezonuyla eFootball.Pro IQONIQ 12 Aralık'ta başladı. Turnuvada dünyanın en büyük kulüplerini temsile eden profesyonel espor oyuncuları yer almakta.

eFootball.Pro IQONIQ Maç Günleri (Matchdays), 2020/21 sezonunda eFootball PES 2021 SEASON updat üzerinde ve 3'e 3'lük CO-OP çevrimiçi maçlarla ilerliyor. Birer oyuncu her maç gününün sonunda bir "MVP" bir de "En İyi Gol" ödülü sahibi oluyor. Kulüpler ayrıca Sezon sonunda lig tablosundaki başarılarına göre ilave para ödülleri kazanıyorlar.

Kaynak: Bültenler

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