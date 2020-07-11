eFootball PES 2021 Sezon Güncellemesi Olarak Gelebilir Futbol oyunu tutkunları olarak sıradaki PES oyununun duyurulacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyoruz. Her sene yenilenerek karşımıza gelen seri, bu yıl da yoluna devam edecek.

Futbol oyunu tutkunları olarak sıradaki PES oyununun duyurulacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyoruz. Her sene yenilenerek karşımıza gelen seri, bu yıl da yoluna devam edecek. Ancak bu defa beklenmedik bir farklılık yaşanabilir. eFootball PES 2021 sezon güncellemesi olarak bizimle buluşabilir.

PES serisinin oyunları da aynı FIFA serisinin oyunları gibi senelik olarak karşımıza çıkıyor. Hem içerikte hem de oynanışta kimi zaman önemli bir takım değişiklikler yaşanıyor ama her zaman tatmin edici olduğunu söylemek zor. Bu nedenle aynı oyuna tam sürüm parası vermek yerine güncelleme olarak özel bir fiyattan yayınlanması, zaman zaman dile getirilen bir konuydu. Görünen o ki Konami eFootball PES 2021 ile bu beklentiye yönelik bir hamle yapacakmış gibi görünüyor.

eFootball PES 2021 Sezon Güncellemesi Olarak mı Yayınlanacak?

Microsoft Store üzerinde eFootball PES 2021 Season Update listelendi. Çıkış tarihi kesin olmamakla birlikte 15 Eylül 2020 olarak belirlenmiş. Muhtemelen resmi açıklama yakın bir zamanda Konami tarafından gerçekleştirilecektir.

Sayfada yer alan detaylara bakacak olursak, serinin yirmi beşinci yılının kutlanacağı eFootball PES 2021 Season Update eFootball PES 2020 oyununun yanında yeni sezon için güncel oyuncu verilerini ve kulüp kadrolarını ve myClub, Matchday ve Ana Lig ile birlikte UEFA Euro 2020 modunu da içerecekmiş. Bazı liglerin kadroları da içerik yayınlandıktan sonra güncellenecekmiş. Tüm bunlara da özel yıl dönümü fiyatı ile sahip olabilecekmişiz.

Henüz Konami eFootball PES 2021 Season Update ile ilgili resmi bir duyuru yapmış değil ama sıradaki oyunun duyurulmasının yakın olabileceğini göz önünde bulundurduğumuzda, yakın bir zamanda beklenen duyuru ile karşılaşabiliriz. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz.

Kaynak: Tamindir