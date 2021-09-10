eFootball PES 2021 mobilde 450 milyon indirmeye ulaşarak yeni bir rekora imza attı

Bu rekorla birlikte oyun içi bir kampanya ve yeni Iconic Moments oyuncuları bekliyor.

Konami Digital Entertainment B.V. bugün, eFootball PES 2021 Mobile'ın iOS ve Android platformlarında resmi olarak 450 milyondan fazla indirildiğini duyurdu. Bu dönüm noktasıyla birlikte bugünden itibaren özel bir oyun içi kampanya başlıyor. Ayrıca KONAMI, Eylül boyunca gelecek Unutulmaz Anlar (Iconic Moments) oyuncularını da belirledi.

9 Eylül- 23 Eylül arasında oyuna giriş yapan kullanıcılar 200'e kadar oyun içi Coin kazanabilir. 13 Eylül – 27 Eylül döneminde ise oyuncuları Worldwide Clubs Challenge ve Open Challenge adlı iki etkinlikte iki kat ödül kazanma fırsatı bekliyor.

Ayrıca KONAMI, 9 Eylül'den 23 Eylül'e kadar olan bu etkinlik döneminde kampanya süresi boyunca mevcut olacak Unutulmaz Anlar futbolcularını da açıkladı:

9 Eylül - KAKA - AC MILAN

9 Eylül - PAOLO MALDINI - AC MILAN

9 Eylül - FILIPPO INZAGHI - AC MILAN

9 Eylül - KARL-HEINZ RUMMENIGGE - AC MILAN

9 Eylül - BIXENTE LIZARAZU - BAYERN MUNICH

9 Eylül - XABI ALANSO - BAYERN MUNICH

16 Eylül - BRYAN ROBSON - MANCHESTER UNITED

16 Eylül - DAVID BECKHAM - MANCHESTER UNITED

16 Eylül - DENIS IRWIN - MANCHESTER UNITED

16 Eylül - PATRICK VIEIRA - ARSENAL

16 Eylül - SOL CAMPBELL - ARSENAL

16 Eylül - GILBERTO SILVA - ARSENAL

*Iconic Moments futbolcuları, bu sonbaharda eFootball PES 2021 Mobile'dan güncellenecek olan eFootball™ 2022'nin yeni oyuncu kategorisi olan Legendary'ye (Efsane) taşınacak. Web sitesi üzerinden iki oyun arası transfer bilgileri de güncellendi.

eFootball PES 2021 Mobile iOS ve Android platformlarında tamamen ücretsiz oynanabilir.

*Iconic Moments oyuncularından "Legendary" olarak eFootball'a transfer edilen oyuncuların takımlarında ve özelliklerinde bazı farklılıklar olabilir.

eFootball™ markasıyla ilgili en yeni haberler ve bilgiler için aşağıdaki hesapları takip etmeyi unutmayın:

konami.com/efootball

twitter.com/officialpes

facebook.com/PES

instagram.com/officialpes

youtube.com/officialpes

"eFootball", "e-Football" ve "eFootball logosu" Japonya'da ve tüm diğer ülke ve bölgelerde Konami Digital Entertainment Co., Ltd.'in tescilli markasıdır.

Unreal, Epic Games, Inc.'in ABD ve diğer yerlerdeki resmi markasıdır.

Kaynak: Bültenler