eFootball.Open şampiyonları belli oldu!
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eFootball.Open şampiyonları belli oldu!

eFootball.Open şampiyonları belli oldu!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

2020/21 sezon finalleri, her platformdan birer tane olmak üzere toplam 6 şampiyona ödül getirdi!

Konami Digital Entertainment B.V., dün gerçekleşen ve eFootball'ın en iyi 24 oyuncusunun karşı karşıya geldiği eFootball.Open Dünya Şampiyonası sonuçlarını açıkladı.

Dünyanın dört bir yanındaki tüm oyunculara açık amatör espor turnuvası eFootball.Open, 24 espor yarışmacısının her platformda/bölgede yalnızca altı kazanana indirgenmesiyle sona erdi. Kıran kırana geçen birkaç turun ardından Çevrimiçi Finallerin en iyi dört oyuncusu, her platformun genel kazananını belirlemek için 1'e 1 eleme aşamasında mücadele etti.

eFootball.Open'ın her bir şampiyonu $15,000 (USD) ödül kazanmaya hak kazandı. Kazananların tam listesi şu şekilde:

  • PlayStation4 (EU) – komario14 (Manchester United)
  • PlayStation4 (US) – MelianTheKing (Arsenal FC)
  • PlayStation4 (AS) – ZEUS_ELUL (Juventus)
  • PlayStation4 (JP) – Ebipool (AS Roma)
  • Xbox One – rafafiel10 (Manchester United)
  • PC Steam – NÓBREGA (Manchester United)

Avrupa PlayStation®4 şampiyonu komario14, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Zaferimle gurur duyuyorum! Bunu çok uzun zamandır istiyordum ve eFootball.Open şampiyonu olduğum için çok mutluyum! Bu başarıyı sevgili kızıma ve aileme adamak istiyorum! Ayrıca beni destekleyenlere, özellikle Rus milli interaktif futbol takımının oyuncuları ve üyelerine, Pesmanager.net projesinden oyunculara ve ayrıca Igor "maceremeev" Eremeev ve Konstantin "evolution_od" Demyanenko'ya teşekkür etmek istiyorum. Bu zaferi hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım!"

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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