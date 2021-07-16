eFootball.Open Dünya Finalleri'nin şampiyonu pazar günü oynanacak final maçlarıyla belli olacak

eFootball PES 2021 SEZON GÜNCELLEMESİ (SEASON UPDATE) temelli amatör espor turnuvasının ikinci sezonu 18 Temmuz'da sona eriyor!

Konami Digital Entertainment B.V. bugün yaptığı açıklamayla eFootball.Open World Finals turnuvasının final maçlarının 18 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 15.00'de oynanacağını duyurdu.

eFOOTBALL. OPEN DÜNYA FİNALLERİ BAŞLIYOR

eFootball.Open, dünyadaki tüm oyunculara açık bir e-spor turnuvasıdır ve rakipler eFootball PES 2021 SEZON GÜNCELLEMESİ'nde çevrimiçi olarak 1v1 maçlarda yer alırlar. Geçen sezonun turnuvasına dünya çapında 1,4 milyondan fazla kişi eşlik ederken Elemeler ve Çevrimiçi Finallerin Matchday modunda gerçekleştiği bu sezon, kayıt ihtiyacını ortadan kaldırarak eFootball.Open'ı çok daha erişilebilir bir hale getirdi.

Avrupa, Asya ve Amerika'nın dört bir yanından gelen konsol ve PC oyuncuları, Dünya Finallerinde yer alacak 24 kişiden biri olmak için birkaç farklı aşamadan geçtiler. Bu noktada finalistler, PlayStation®4, Xbox One ve PC Steam® sunucularında birbirleriyle çevrimiçi olarak yarışacak ve toplam 240.000 ABD Doları (USD) ödül havuzundan pay almaya çalışacak.

18 Temmuz 2021 Pazar günü başlayacak finalleri buradan takip edebilirsiniz.

Platform başına kişi başı ödül dağılımı şu şekilde:

Birinci$15,000

İkinci$10,000

Üçüncü ve Dördüncü$7,500

Turnuvanın tüm katılımcılar için eğlenceli ve zorlu bir rekabet ortamında geçmesini sağlamak adına eFootball.Open oyuncuları, beceri düzeylerine göre "Temel", "Orta" ve "Uzman" seviyelerine ayrıldı. Sıralamadan bağımsız olarak, Matchday etkinlik gereksinimlerini karşılayabilen tüm kullanıcılar Finallere katılma şansı elde edebildi.

Şimdiye kadar üstün performanslarıyla bu noktaya gelen yarışmacılar artık hem ödül havuzundan pay alma hem de geleceğin eFootball yıldızlarının peşindeki dünyanın en iyi futbol kulüplerinin dikkatini çekme fırsatına sahipler.

eFootball.Open World Finals'ın tüm katılımcıları şu şekilde sıralanıyor: