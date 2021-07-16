eFootball.Open Dünya Finalleri'nin şampiyonu pazar günü oynanacak final maçlarıyla belli olacak
eFootball PES 2021 SEZON GÜNCELLEMESİ (SEASON UPDATE) temelli amatör espor turnuvasının ikinci sezonu 18 Temmuz'da sona eriyor!
Konami Digital Entertainment B.V. bugün yaptığı açıklamayla eFootball.Open World Finals turnuvasının final maçlarının 18 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 15.00'de oynanacağını duyurdu.
eFOOTBALL. OPEN DÜNYA FİNALLERİ BAŞLIYOR
eFootball.Open, dünyadaki tüm oyunculara açık bir e-spor turnuvasıdır ve rakipler eFootball PES 2021 SEZON GÜNCELLEMESİ'nde çevrimiçi olarak 1v1 maçlarda yer alırlar. Geçen sezonun turnuvasına dünya çapında 1,4 milyondan fazla kişi eşlik ederken Elemeler ve Çevrimiçi Finallerin Matchday modunda gerçekleştiği bu sezon, kayıt ihtiyacını ortadan kaldırarak eFootball.Open'ı çok daha erişilebilir bir hale getirdi.
Avrupa, Asya ve Amerika'nın dört bir yanından gelen konsol ve PC oyuncuları, Dünya Finallerinde yer alacak 24 kişiden biri olmak için birkaç farklı aşamadan geçtiler. Bu noktada finalistler, PlayStation®4, Xbox One ve PC Steam® sunucularında birbirleriyle çevrimiçi olarak yarışacak ve toplam 240.000 ABD Doları (USD) ödül havuzundan pay almaya çalışacak.
18 Temmuz 2021 Pazar günü başlayacak finalleri buradan takip edebilirsiniz.
Platform başına kişi başı ödül dağılımı şu şekilde:
- Birinci$15,000
- İkinci$10,000
- Üçüncü ve Dördüncü$7,500
Turnuvanın tüm katılımcılar için eğlenceli ve zorlu bir rekabet ortamında geçmesini sağlamak adına eFootball.Open oyuncuları, beceri düzeylerine göre "Temel", "Orta" ve "Uzman" seviyelerine ayrıldı. Sıralamadan bağımsız olarak, Matchday etkinlik gereksinimlerini karşılayabilen tüm kullanıcılar Finallere katılma şansı elde edebildi.
Şimdiye kadar üstün performanslarıyla bu noktaya gelen yarışmacılar artık hem ödül havuzundan pay alma hem de geleceğin eFootball yıldızlarının peşindeki dünyanın en iyi futbol kulüplerinin dikkatini çekme fırsatına sahipler.
eFootball.Open World Finals'ın tüm katılımcıları şu şekilde sıralanıyor:
Kullanıcı Adı
Bölge
Takım
Platform
Tess
Japonya
Manchester United
PlayStation®4
Leva
Japonya
Manchester United
PlayStation®4
Ebipool
Japonya
AS Roma
PlayStation®4
Takaki
Japonya
Manchester United
PlayStation®4
aji_battle208
Endonezya
Manchester United
PlayStation®4
ZEUS_ELUL
Endonezya
Juventus
PlayStation®4
ZEUS_Faidan
Endonezya
AS Roma
PlayStation®4
ZEUS_ELGA
Endonezya
Juventus
PlayStation®4
komario14
Rusya
Manchester United
PlayStation®4
uae1-thebest
BAE
Juventus
PlayStation®4
oreld123
İsrail
Manchester United
PlayStation®4
bestia091119933
İtalya
Juventus
PlayStation®4
MelianTheKing
Arjantin
Arsenal FC
PlayStation®4
Rey Molina
Arjantin
FC Bayern München
PlayStation®4
LeoM1T0
Brezilya
Arsenal FC
PlayStation®4
HenrykinhO
Brezilya
FC Bayern München
PlayStation®4
rafafiel10
Brezilya
Manchester United
Xbox One
Éder
Brezilya
Manchester United
Xbox One
NOVATO
Brezilya
Manchester United
Xbox One
Saturn868643
İtalya
Manchester United
Xbox One
EV_SEBACAB96
Arjantin
FC Bayern München
PC Steam®
NÓBREGA
Brezilya
Manchester United
PC Steam®
momojuve
Senegal
Celtic FC
PC Steam®
Npk_02
İtalya
AS Roma
PC Steam®