eFootball.Open Dünya Finalleri'nin şampiyonu pazar günü oynanacak final maçlarıyla belli olacak
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eFootball.Open Dünya Finalleri'nin şampiyonu pazar günü oynanacak final maçlarıyla belli olacak

eFootball.Open Dünya Finalleri'nin şampiyonu pazar günü oynanacak final maçlarıyla belli olacak
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

eFootball PES 2021 SEZON GÜNCELLEMESİ (SEASON UPDATE) temelli amatör espor turnuvasının ikinci sezonu 18 Temmuz'da sona eriyor!

Konami Digital Entertainment B.V. bugün yaptığı açıklamayla eFootball.Open World Finals turnuvasının final maçlarının 18 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 15.00'de oynanacağını duyurdu.

eFOOTBALL. OPEN DÜNYA FİNALLERİ BAŞLIYOR

eFootball.Open, dünyadaki tüm oyunculara açık bir e-spor turnuvasıdır ve rakipler eFootball PES 2021 SEZON GÜNCELLEMESİ'nde çevrimiçi olarak 1v1 maçlarda yer alırlar. Geçen sezonun turnuvasına dünya çapında 1,4 milyondan fazla kişi eşlik ederken Elemeler ve Çevrimiçi Finallerin Matchday modunda gerçekleştiği bu sezon, kayıt ihtiyacını ortadan kaldırarak eFootball.Open'ı çok daha erişilebilir bir hale getirdi.

Avrupa, Asya ve Amerika'nın dört bir yanından gelen konsol ve PC oyuncuları, Dünya Finallerinde yer alacak 24 kişiden biri olmak için birkaç farklı aşamadan geçtiler. Bu noktada finalistler, PlayStation®4, Xbox One ve PC Steam® sunucularında birbirleriyle çevrimiçi olarak yarışacak ve toplam 240.000 ABD Doları (USD) ödül havuzundan pay almaya çalışacak.

18 Temmuz 2021 Pazar günü başlayacak finalleri buradan takip edebilirsiniz.

Platform başına kişi başı ödül dağılımı şu şekilde:

  • Birinci$15,000
  • İkinci$10,000
  • Üçüncü ve Dördüncü$7,500

Turnuvanın tüm katılımcılar için eğlenceli ve zorlu bir rekabet ortamında geçmesini sağlamak adına eFootball.Open oyuncuları, beceri düzeylerine göre "Temel", "Orta" ve "Uzman" seviyelerine ayrıldı. Sıralamadan bağımsız olarak, Matchday etkinlik gereksinimlerini karşılayabilen tüm kullanıcılar Finallere katılma şansı elde edebildi.

Şimdiye kadar üstün performanslarıyla bu noktaya gelen yarışmacılar artık hem ödül havuzundan pay alma hem de geleceğin eFootball yıldızlarının peşindeki dünyanın en iyi futbol kulüplerinin dikkatini çekme fırsatına sahipler.

eFootball.Open World Finals'ın tüm katılımcıları şu şekilde sıralanıyor:

Kullanıcı Adı

Bölge

Takım

Platform

Tess

Japonya

Manchester United

PlayStation®4

Leva

Japonya

Manchester United

PlayStation®4

Ebipool

Japonya

AS Roma

PlayStation®4

Takaki

Japonya

Manchester United

PlayStation®4

aji_battle208

Endonezya

Manchester United

PlayStation®4

ZEUS_ELUL

Endonezya

Juventus

PlayStation®4

ZEUS_Faidan

Endonezya

AS Roma

PlayStation®4

ZEUS_ELGA

Endonezya

Juventus

PlayStation®4

komario14

Rusya

Manchester United

PlayStation®4

uae1-thebest

BAE

Juventus

PlayStation®4

oreld123

İsrail

Manchester United

PlayStation®4

bestia091119933

İtalya

Juventus

PlayStation®4

MelianTheKing

Arjantin

Arsenal FC

PlayStation®4

Rey Molina

Arjantin

FC Bayern München

PlayStation®4

LeoM1T0

Brezilya

Arsenal FC

PlayStation®4

HenrykinhO

Brezilya

FC Bayern München

PlayStation®4

rafafiel10

Brezilya

Manchester United

Xbox One

Éder

Brezilya

Manchester United

Xbox One

NOVATO

Brezilya

Manchester United

Xbox One

Saturn868643

İtalya

Manchester United

Xbox One

EV_SEBACAB96

Arjantin

FC Bayern München

PC Steam®

NÓBREGA

Brezilya

Manchester United

PC Steam®

momojuve

Senegal

Celtic FC

PC Steam®

Npk_02

İtalya

AS Roma

PC Steam®

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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