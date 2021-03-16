EFOD, "2020 Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyon Kupası"nda altın madalya kazandı

Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD), Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun (TFSF) düzenlediği "2020 Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyon Kupası" fotoğraf yarışmasında altın madalya kazandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, üyeler Servet Çınar, Murat Bakmaz, Mehmet Polat, Alparslan Bolu, İsmail Büyükşimşek, Munise Eren, Esra Alp ve Leyla Güler'den oluşan 8 kişilik ekip, geçen yıl Edirne'de çektikleri düzensiz göçmen fotoğraflarıyla yarışmaya başvurdu.

Jürinin değerlendirmesi sonucu ekip, altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı