Eflin'in öldürülme olayında 1 tutuklama DİYARBAKIR'da, önceki gün kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırının ardından, kaçan şüphelinin havaya rastgele ateşlediği tabancasından çıkan kurşunla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Eflin Günbey'in (5), öldürülme olayına ilişkin gözaltına alınan A.D.

DİYARBAKIR'da, önceki gün kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırının ardından, kaçan şüphelinin havaya rastgele ateşlediği tabancasından çıkan kurşunla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Eflin Günbey'in (5), öldürülme olayına ilişkin gözaltına alınan A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olduğu kişilerin bulunduğu kahvehanenin önüne gelen 1 kişi, tabancayla 3 kişiyi yaralayıp, kaçarken, Palu Sokak'ta havaya rastgele ateş açmaya başladı. Silahtan çıkan kurşunlar, Tuna Apartmanı'nın 3'üncü katındaki misafirliğe geldiği evin penceresinde dışarıyı izleyen Eflin Günbey'e isabet etti. Olayda Eflin yaşamını yitirirken, yaralanan 3 kişi ise tedaviye alındı. Saldırının ardından Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce özel bir ekip kuruldu. Ekipler, yaptıkları incelemede saldırıya ilişkin şüpheli A.D.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA