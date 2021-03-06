İZMİR Eflatun ve pembe sümbüller, 8 Mart Kadınlar Günü için hazır
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İZMİR Eflatun ve pembe sümbüller, 8 Mart Kadınlar Günü için hazır

06.03.2021 09:06 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:29

Eflatun ve pembe sümbüller, 8 Mart Kadınlar Günü için hazırİZMİR'in Karaburun ilçesinde 100 dönüm alanda üretilen eflatun ve pembe renkli sümbül çiçekleri, 8 Mart Kadınlar Günü için toplanıyor.

Eflatun ve pembe sümbüller, 8 Mart Kadınlar Günü için hazır

İZMİR'in Karaburun ilçesinde 100 dönüm alanda üretilen eflatun ve pembe renkli sümbül çiçekleri, 8 Mart Kadınlar Günü için toplanıyor.

Karaburun'da 100 dönüm alanda üretilen eflatun ve pembe renkli sümbüller, tarlaları renklendirdi. Ağustos ayında ekilen, ocak ayından itibaren başlayıp, mart ayına kadar süren hasatla toplanan sümbüller, bu kez 8 Mart Kadınlar Günü için hazırlanıyor. Güzel kokusu ve görüntüsüyle beğenilen çiçeklerden sümbülün demeti, 4- 5 TL'den satılıyor.

Bozköy Mahallesi'ndeki üreticilerden Sezer Özilhan (67), "Yağmurun düşmesine bağlı olarak soğanlar dikiliyor. Eskiden mahallede daha çok üretiliyordu, şimdi 3- 4 kişi üretiyor. Toplaması da zor. Soğukta kırıyoruz. Ellerimiz üşüyor, uyuşuyor" dedi.

3 dönüm arazisinde sümbül üreten evli ve 1 çocuk babası Hilmi Gündoğdu (56), "Bu tarla bize baba yadigarı. İzmir'den gelip, bakımını yapıyoruz, topluyoruz. Karaburun'daki sümbülün kokusu diğer yerlerden farklı oluyor. Burası sümbülün ata toprağı. Eskiden köyün içi masmaviydi, giderek azaldı. Ziraat mühendislerinin bize bilgi vermesini, yönlendirmesini istiyoruz. Kendimce bulduğum ilaçlarla tarlayı ayakta tutmaya çalışıyorum. Bu tarlalara fıskiye yöntemiyle sulama sistemi yapılmalı. Talep başladı. Mezat ağırlıklı çalışıyorum. 8 Mart Kadınlar Günü için beklentimiz yüksek. Tarlamdan her yıl ortalama 6 bin demet ürün alıyorum" diye konuştu. Hilmi Gündoğdu'nun eşi Selma Gündoğdu (54) ise "Renkleri, kokusu, doğallığı çok güzel. Köyde büyüdüğüm için tarlada çalışmayı seviyorum. Toplamak, bağlamak, benim için güzel bir uğraş oluyor" diye konuştu.

İZMİR Eflatun ve pembe sümbüller, 8 Mart Kadınlar Günü için hazır
İZMİR Eflatun ve pembe sümbüller, 8 Mart Kadınlar Günü için hazır
İZMİR Eflatun ve pembe sümbüller, 8 Mart Kadınlar Günü için hazır
İZMİR Eflatun ve pembe sümbüller, 8 Mart Kadınlar Günü için hazır
İZMİR Eflatun ve pembe sümbüller, 8 Mart Kadınlar Günü için hazır
İZMİR Eflatun ve pembe sümbüller, 8 Mart Kadınlar Günü için hazır
İZMİR Eflatun ve pembe sümbüller, 8 Mart Kadınlar Günü için hazır
İZMİR Eflatun ve pembe sümbüller, 8 Mart Kadınlar Günü için hazır
İZMİR Eflatun ve pembe sümbüller, 8 Mart Kadınlar Günü için hazır
İZMİR Eflatun ve pembe sümbüller, 8 Mart Kadınlar Günü için hazır
İZMİR Eflatun ve pembe sümbüller, 8 Mart Kadınlar Günü için hazır
İZMİR Eflatun ve pembe sümbüller, 8 Mart Kadınlar Günü için hazır
İZMİR Eflatun ve pembe sümbüller, 8 Mart Kadınlar Günü için hazır
İZMİR Eflatun ve pembe sümbüller, 8 Mart Kadınlar Günü için hazır
İZMİR Eflatun ve pembe sümbüller, 8 Mart Kadınlar Günü için hazır
İZMİR Eflatun ve pembe sümbüller, 8 Mart Kadınlar Günü için hazır
İZMİR Eflatun ve pembe sümbüller, 8 Mart Kadınlar Günü için hazır
İZMİR Eflatun ve pembe sümbüller, 8 Mart Kadınlar Günü için hazır
İZMİR Eflatun ve pembe sümbüller, 8 Mart Kadınlar Günü için hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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