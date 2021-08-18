EFLATUN PINARINDA KAPSAMLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçenin tarihi cazibe merkezlerinden olan Eflatun Pınarı Anıtında kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçenin tarihi cazibe merkezlerinden olan Eflatun Pınarı Anıtında kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

MÖ 13'üncü yüzyılın son çeyreğinde tarihlendirilen Eflatun Pınarı Su Anıtı her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin akınına uğruyor. Beyşehir'in önemli tarihi cazibe merkezlerinden birisi olan Eflatun Pınarı Anıtında Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, yabani otların temizliğini ve çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda pınar havuzu içinde bulunan zararlı bitkileri su içinde bulunan canlılara zarar vermeden temizleyerek bu alanda bulunan çevresel atıkların mıntıka temizliğini yaptı. Ayrıca anıt alanında ziyaretçilerin kullandığı kamelyaların ve çöp konteynerlerinin bakımları gerçekleştirildi.

Kaynak: Habermetre