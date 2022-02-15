Eflani'nin ilk kadın kaymakamı Güneş göreve başladı - Haberler
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Eflani'nin ilk kadın kaymakamı Güneş göreve başladı

AA, Orhan Kuzu - Güncel
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Eflani'nin ilk kadın kaymakamı Güneş göreve başladı

Karabük'te Eflani Kaymakamlığına atanan Büşra Güneş, görevine başladı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Karabük'te Eflani Kaymakamlığına atanan Büşra Güneş, görevine başladı.

Güneş, AA muhabirine, şirin ve güzel bir ilçe olan Eflani'ye en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacağını söyledi.

İlçenin gelişmesi için belediye ve kurumlarla önemli projeleri hayata geçireceklerini anlatan Güneş, Eflani'de görev yapan ilk kadın kaymakam olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Hisarcık, Karabük, Eflani, Güneş, Güncel, Haberler

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