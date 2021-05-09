Eflani Kaymakamı Şenkon'dan şehit annelerine "Anneler Günü" ziyareti
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Eflani Kaymakamı Şenkon'dan şehit annelerine "Anneler Günü" ziyareti

Eflani Kaymakamı Şenkon'dan şehit annelerine 'Anneler Günü' ziyareti
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Eflani Kaymakamı İbrahim Şenkon, şehit annelerini "Anneler Günü" dolayısıyla evlerinde ziyaret etti.

Eflani Kaymakamı İbrahim Şenkon, şehit annelerini "Anneler Günü" dolayısıyla evlerinde ziyaret etti.

Şenkon, 15 Temmuz şehidi Barış Efe'nin Çukurören köyünde oturan annesi Nazife Efe'yi, şehit Musa Üstün'ün Bağlıca köyünde oturan annesi Mutiye Üstün'ü ve şehit Hasan Yılmaz'ın Müftüler köyünde yaşayan annesi Cemile Yılmaz'ı evlerinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, Vali Fuat Gürel'in Anneler Günü kutlama mektubunu şehit annelerine ileten Şenkon, günlerini kutladı.

Tüm şehit annelerine minnet ve şükranlarını sunan Şenkon, Karabük Valiliğinin gönderdiği hediyeleri takdim etti.

Şenkon'a, İlçe Emniyet Amiri İrfan İnan, İlçe Jandarma Komutanı Adnan Okudan ve personelleri eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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