Eflani Kaymakamı Şenkon'dan köy ziyaretleri
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Eflani Kaymakamı Şenkon'dan köy ziyaretleri

13.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:55
Eflani Kaymakamı Şenkon'dan köy ziyaretleri

Eflani Kaymakamı İbrahim Şenkon, köy ziyaretlerinde bulundu.

Eflani Kaymakamı İbrahim Şenkon, köy ziyaretlerinde bulundu.

Kaymakam Şenkon, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü İlhan Korkut ile Afşar ve Kavak köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Afşar köy konağı ve Kavak köyü sosyal tesisinde muhtar ve köy sakinleriyle bir araya gelen Şenkon, köy sakinlerini dinledi.

Vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulunan Şenkon, daha sonra hane ziyaretleri gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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