Eflani Kaymakamı İbrahim Şenkon, semt pazarını denetledi
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Eflani Kaymakamı İbrahim Şenkon, semt pazarını denetledi

Eflani Kaymakamı İbrahim Şenkon, semt pazarını denetledi
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Eflani Kaymakamı İbrahim Şenkon, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak açılan semt pazarında denetim gerçekleştirdi.

Eflani Kaymakamı İbrahim Şenkon, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak açılan semt pazarında denetim gerçekleştirdi.

Kaymakam Şenkon, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla tezgahını kuran esnafı ziyaret etti.

Semt pazarında denetim yapan Şenkon, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını yerinde inceledi.

Şenkon, sosyal mesafenin korunması ve hijyen kurallarına uyulmasının önemi konusunda esnafı ve vatandaşları uyardı.

Tedbirlere uyan esnaf ve vatandaşlara teşekkürler eden Şenkon'a, denetimde İlçe Emniyet Amiri İrfan İnan da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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