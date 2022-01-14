Eflani Kaymakamı Ahmet Tan, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde Kaymakam Ahmet Tan, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Kaymakam Tan, ilçede etkili olan kar yağışının ardından soğuk havalardan olumsuz etkilenen yaban hayvanlarını unutmadı.

Tan ve beraberindekiler, hayvanların yiyecek bulmakta zorlanabileceği bölgelerde belirli noktalara yem bıraktı.

Hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

Yemleme çalışmalarına, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Muhammet Kurt, İlçe Emniyet Amiri Cemalettin Bulut, İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü İlhan Korkut ile orman işletme şefleri Ozan Dil ve Ferhat Karapınar da katıldı.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

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