Eflani hindisi pazarda görücüye çıktı

KARABÜK (İHA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde, demir ve protein açısından zengin bir besin olan ve kolesterol hastalığına iyi gelen hindiler pazardaki yerini aldı.

Türkiye'nin kaliteli ve lezzetli hindilerinin yetiştirildiği Karabük'ün Eflani ilçesinde hindiler pazarlarda satışa sunulmaya başladı. Belediye tarafından yaptırılan hindi heykelinin simge olduğu ilçede 5 ile 10 kilogram arasında değişen hindilerin fiyatları kilosu 65-75 TL arasında. Doğal ortamda arpa, buğday ve mısırla beslenen hindilerin eti demir ve protein açısından zengin bir besin maddesi olurken kolesterol hastalığına da iyi geliyor.

İHA muhabirine konuşan Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, ilçe girişine yaptırılan hindi heykeli ile Eflani hindisini gündeme getirerek meşhur ettiklerini belirtti.

"Hindi üretiminin mutlaka artması lazım"

İlçede üretimin amatörce yapılmasından kaynaklı olarak toplu üretimi yapamadıklarını ifade eden Ertuğrul, "Çiftlik kurma girişiminde bulunan arkadaşlar vardı. Tabii çiftlik hindisi de organik üretimden uzak olduğu için çok fazla tercih edilmiyor. Hindi yavrusu üretimine yönelik de çalışma yapacağız. Hindi üretiminin mutlaka artması lazım. Çünkü hak ettiği bir ünü ve talep var ama arz olmadığı için ihtiyaca cevap veremiyoruz" diye konuştu.

Erkek hindilerin kilosunun 65 TL, dişilerinde 75 TL civarında olduğunu kaydeden Ertuğrul, "Piyasa şartlarına göre aslında hesaplı sayılabilir" dedi. - KARABÜK