Eflani'de öğrencilere tablet bilgisayar desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eflani'de öğrencilere tablet bilgisayar desteği

20.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 20.02.2021 12:13
Eflani'de öğrencilere tablet bilgisayar desteği

Karabük'ün Eflani ilçesinde 164 öğrenciye tablet bilgisayar dağıtıldı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde 164 öğrenciye tablet bilgisayar dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen, ayrıca Eflani Kaymakamlığı, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası, EFKO Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve ilçedeki okullarda görev yapan öğretmenler tarafından temin edilen 164 tablet bilgisayar öğrencilere teslim edildi.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen tablet bilgisayar dağıtım törenine, Eflani Kaymakamı İbrahim Şenkon, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Eflani Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelebi, EFKO Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Vasfi Karagözoğlu ve Eflani Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Engin Özgenç katıldı.

Kaymakam Şenkon, tablet bilgisayar desteğinde bulunanlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Celal Adan Ömer Çelik Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Prens Harry Hande Erçel
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler İzmir Terör Jandarma Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eflani'de öğrencilere tablet bilgisayar desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 12:12:28. #1.14#
title