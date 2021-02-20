Eflani'de öğrencilere tablet bilgisayar desteği

Karabük'ün Eflani ilçesinde 164 öğrenciye tablet bilgisayar dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen, ayrıca Eflani Kaymakamlığı, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası, EFKO Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve ilçedeki okullarda görev yapan öğretmenler tarafından temin edilen 164 tablet bilgisayar öğrencilere teslim edildi.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen tablet bilgisayar dağıtım törenine, Eflani Kaymakamı İbrahim Şenkon, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Eflani Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelebi, EFKO Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Vasfi Karagözoğlu ve Eflani Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Engin Özgenç katıldı.

Kaymakam Şenkon, tablet bilgisayar desteğinde bulunanlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu