Eflani'de lise öğretmenleri ve personelinden 50 aileye kumanya yardımı
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Eflani'de lise öğretmenleri ve personelinden 50 aileye kumanya yardımı

Eflani'de lise öğretmenleri ve personelinden 50 aileye kumanya yardımı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te Eflani İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin öğretmenleri ve personeli tarafından ilçedeki 50 aileye gıda desteğinde bulunuldu.

Karabük'te Eflani İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin öğretmenleri ve personeli tarafından ilçedeki 50 aileye gıda desteğinde bulunuldu.

Ramazan dolayısıyla lise öğretmenleri ve personelin katkılarıyla hazırlanan gıda kolileri, ihtiyaç sahibi 50 aileye ulaştırıldı.

Okul müdürü Nurullah Girişen, kumanya kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere teslim ettiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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