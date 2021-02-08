Eflani'de kaz üretim ve eğitim çiftliği projesi
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Eflani'de kaz üretim ve eğitim çiftliği projesi

08.02.2021 10:51 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:55
Eflani'de kaz üretim ve eğitim çiftliği projesi

Eflani Belediyesi tarafından hazırlanan "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" projesi kapsamında, kaz üretim ve eğitim çiftliği kurulumu için çiftliğin kurulacağı alan üzerinde bulunan eski mezbahanın yıkımına başlandı.

Eflani Belediyesi tarafından hazırlanan "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" projesi kapsamında, kaz üretim ve eğitim çiftliği kurulumu için çiftliğin kurulacağı alan üzerinde bulunan eski mezbahanın yıkımına başlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından kabul edilen projeyle yetiştiricilere kaz palazı verilecek.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, yaptığı açıklamada, SOGEP kapsamında kaz üretim ve eğitim çiftliği kuracakları alan üzerinde bulunan eski mezbahanın yıkımına başladıklarını söyledi.

1956 yılında yapılan belediye mezbahasının 2016 yılına kadar kullanıldığını belirten Ertuğrul, "Değişen şartlara ve yeni mevzuata uygun olmadığı için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ruhsatı iptal edilerek kapatılmıştı." dedi.

Ertuğrul, mezbahanın arsası üzerine damızlık kaz üretimi ve eğitim birimlerinin olacağı pratik ve teorik eğitim yapılacak tesislerin kurulacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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