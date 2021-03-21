Eflani'de hedef 100 bin dekar tarım arazisinin işlenmesi

Eflani Ziraat Odası ve Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Mehmet Karadeniz, 2020'de Eflani'de 95 bin dekar alanda ekim yapıldığını, bu yıl ekilen alanın 100 bin dekarı geçeceğini bildirdi.

Eflani Ziraat Odası ve Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Mehmet Karadeniz, 2020'de Eflani'de 95 bin dekar alanda ekim yapıldığını, bu yıl ekilen alanın 100 bin dekarı geçeceğini bildirdi.

Karadeniz, AA muhabirine, Eflani Ziraat Odası olarak Karabük İl Özel İdaresinden 93 bin lira hibe aldıklarını söyledi.

Bu hibeyle katı gübre serpme makinesi, 3 metre sabit ve 5 metre katlanır silindir aldıklarını anlatan Karadeniz, "Çiftçilerimiz kullanmaya başladı. Toprak yaz mevsiminde sıkıştığı zaman kardeşlenmeyi daha fazla yapıyor. Bir de tarla düzleşince biçerdöver biçimi tabandan yapıyor. O zaman da 1 dönümden 2 balya daha fazla saman çıkacak. Bu da 100 dönüm eken bir çiftçi için fazladan 200 balya demek. Böylece saman üretiminde de artış olacak." dedi.

Geçen yıl Eflani'de 95 bin dekar alanda ekim yapıldığını vurgulayan Karadeniz, bu sene ekilen alanın 100 bin dekarı geçeceğini düşündüklerini kaydetti.

Karadeniz, Eflani Tarım Kredi Kooperatifi'nin arka kısmında 1108 metrekare hazine arazisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu arsanın satın alınması için gerekli evraklarımızı verdik. Şu anda tapuda kamu alanı olarak çıkması için kadastro çalışma yapıyor. Kadastro çalışmasını tamamladıktan sonra Milli Emlak'a gelecek. Milli Emlak buranın satış kararını isteyecek. Tarım kredi talip olacak. Zaten kamu arazisi. Buraya 2 bin 250 tonluk çelik silo yapılacak. Bir tane son sistem selektör kurulacak. Bir tane de kantar konulacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu