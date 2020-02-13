Eflani'de eğitime kar engeli

13.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:58

Karabük'te gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar nedeniyle eğitime Eflani ilçesinde 1 gün ara verildi.



Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle Eflani ilçesinde, ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile ve engelli olanların da bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA