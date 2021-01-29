Eflani'de çiftçilere geçen yıl 3 milyon lira destek ödemesi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Eflani'de çiftçilere geçen yıl 3 milyon lira destek ödemesi yapıldı

29.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:46
Eflani'de çiftçilere geçen yıl 3 milyon lira destek ödemesi yapıldı

Eflani İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekin Şenol, hayvancılık desteklemeleri kapsamında çiftçilere geçen yıl yaklaşık 3 milyon lira destekleme ödemesinin Tarım ve Orman Bakanlığınca yapıldığını bildirdi.

Eflani İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekin Şenol, hayvancılık desteklemeleri kapsamında çiftçilere geçen yıl yaklaşık 3 milyon lira destekleme ödemesinin Tarım ve Orman Bakanlığınca yapıldığını bildirdi.

Şenol, yaptığı açıklamada, geçen yıl büyük bir özveriyle kurum personeli olarak sahada çiftçilerle birlikte olduklarını belirtti.

Mağduriyet yaşanmaması için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde hayvanların aşılama, küpeleme ve destekleme tespit çalışmalarına aksatılmadan devam edildiğini aktaran Şenol, 2020 yılında Eflani'de Tarım ve Orman Bakanlığı sistemine kayıtlı çiftçi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 15 artış gösterdiğini kaydetti.

Şenol, 2020'de bir önceki seneye göre resmi olarak ilçedeki küçükbaş hayvan varlığında yüzde 50, büyükbaş hayvan varlığında yüzde 1 ve arılı kovan sayısında yüzde 10'luk bir artış yaşandığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Hayvancılık desteklemeleri kapsamında çiftçilerimize 2020 yılında yaklaşık 3 milyon lira destekleme ödemesi Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılmıştır. İl Özel İdaresi desteğiyle hibeli hububat ve yem bitkisi tohumları çiftçilerimize proje kapsamında temin edilmiştir. 81 ton hububat tohumu, yaklaşık 10 ton yem bitkisi ve baklagil tohumu çiftçilerimize hibe destekli verilmiştir."

"6 çiftçinin başvurusu kabul edildi"

13. Etap Kırsal Kalkınma Desteklerinden 6 çiftçinin başvurusunun kabul edildiğini anlatan Şenol, çiftçilere yüzde 50 hibe desteği sağlandığını vurguladı.

Şenol, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi iş birliğiyle Eflani'ye katı gübre dağıtıcı römorku hibe edildiğini belirterek,

"Katı gübre dağıtıcı römorku ilçe müdürlüğümüze tahsisli olup Eflani Ziraat Odamızın koordinesinde çiftçilerimizin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca iştirakçilerinden olduğumuz BAKKA tarafından desteklenmeye hak kazanan kaz yetiştiriciliği projesinin ilçemizin tarımsal potansiyelini artıracağı kesindir." ifadesini kullandı.

Eflani'nin Karabük'ün tarım ve hayvancılıkta lokomotifi olmasını hedeflediklerinin altını çizen Şenol, 2021 yılında da çiftçileri her türlü öneri, talep ve sorunları için ilçe müdürlüğüne beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cem Yılmaz Seren Serengil Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Serdar Aziz Mustafa Cengiz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Aralık Turizm Antalya Evlilik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eflani'de çiftçilere geçen yıl 3 milyon lira destek ödemesi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 15:47:23. #1.16#
title