Eflani'de çiftçilere geçen yıl 3 milyon lira destek ödemesi yapıldı

Eflani İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekin Şenol, hayvancılık desteklemeleri kapsamında çiftçilere geçen yıl yaklaşık 3 milyon lira destekleme ödemesinin Tarım ve Orman Bakanlığınca yapıldığını bildirdi.

Eflani İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekin Şenol, hayvancılık desteklemeleri kapsamında çiftçilere geçen yıl yaklaşık 3 milyon lira destekleme ödemesinin Tarım ve Orman Bakanlığınca yapıldığını bildirdi.

Şenol, yaptığı açıklamada, geçen yıl büyük bir özveriyle kurum personeli olarak sahada çiftçilerle birlikte olduklarını belirtti.

Mağduriyet yaşanmaması için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde hayvanların aşılama, küpeleme ve destekleme tespit çalışmalarına aksatılmadan devam edildiğini aktaran Şenol, 2020 yılında Eflani'de Tarım ve Orman Bakanlığı sistemine kayıtlı çiftçi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 15 artış gösterdiğini kaydetti.

Şenol, 2020'de bir önceki seneye göre resmi olarak ilçedeki küçükbaş hayvan varlığında yüzde 50, büyükbaş hayvan varlığında yüzde 1 ve arılı kovan sayısında yüzde 10'luk bir artış yaşandığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Hayvancılık desteklemeleri kapsamında çiftçilerimize 2020 yılında yaklaşık 3 milyon lira destekleme ödemesi Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılmıştır. İl Özel İdaresi desteğiyle hibeli hububat ve yem bitkisi tohumları çiftçilerimize proje kapsamında temin edilmiştir. 81 ton hububat tohumu, yaklaşık 10 ton yem bitkisi ve baklagil tohumu çiftçilerimize hibe destekli verilmiştir."

"6 çiftçinin başvurusu kabul edildi"

13. Etap Kırsal Kalkınma Desteklerinden 6 çiftçinin başvurusunun kabul edildiğini anlatan Şenol, çiftçilere yüzde 50 hibe desteği sağlandığını vurguladı.

Şenol, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi iş birliğiyle Eflani'ye katı gübre dağıtıcı römorku hibe edildiğini belirterek,

"Katı gübre dağıtıcı römorku ilçe müdürlüğümüze tahsisli olup Eflani Ziraat Odamızın koordinesinde çiftçilerimizin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca iştirakçilerinden olduğumuz BAKKA tarafından desteklenmeye hak kazanan kaz yetiştiriciliği projesinin ilçemizin tarımsal potansiyelini artıracağı kesindir." ifadesini kullandı.

Eflani'nin Karabük'ün tarım ve hayvancılıkta lokomotifi olmasını hedeflediklerinin altını çizen Şenol, 2021 yılında da çiftçileri her türlü öneri, talep ve sorunları için ilçe müdürlüğüne beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu