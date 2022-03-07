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Eflani'de çatı yangını büyümeden kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eflani'de çatı yangını büyümeden kontrol altına alındı

Karabük'ün Eflani ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlçe merkezine bağlı Tabaklar Mahallesi'nde İlyas Tünel'e ait iki katlı evin bacasında yangın çıktı. Bacadan çıkan alevlerin çatı katını sardığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Eflani Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında, çatıda maddi hasar oluştu. - KARABÜK

Eflani'de çatı yangını büyümeden kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

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