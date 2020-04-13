Eflani'de 200 dekar alanda alım garantili nohut ekimi yapıldı Karabük'ün Eflani ilçesinde 200 dekar alanda alım garantili nohut ekimi yapıldı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde 200 dekar alanda alım garantili nohut ekimi yapıldı.

Eflani Ziraat Odası ve Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Mehmet Karadeniz, yaptığı açıklamada, Eflani Ziraat Odası tarafından yürütülen nohut projesinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi destekleriyle hayata geçirildiğini söyledi.

Yaklaşık 200 dekar alanda nohut ekimi yapıldığını belirten Karadeniz, "Ürünlerimiz hasat sonrası Tarım Kredi Kooperatifi Birliği tarafından alınacak. Eflani'de ikinci ürün olarak bakliyat üretimi ilçe tarımı ve çiftçilerimize umut olacaktır." ifadesini kullandı.

Karadeniz, Eflani Ziraat Odası olarak şartlar ne olursa olsun üretime devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA