Eflani Belediyesinden sokak hayvanlarına mama ve barınma desteği

Eflani Belediyesi, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına mama ve barınma desteği sağlıyor.

Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, yaptığı açıklamada, zorlu kış şartlarında bütün canlıların en önemli gayesinin hayatta kalabilmek olduğunu söyledi.

Hayvanların sokakta ve barınakta kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Ertuğrul, "Bize emanet edildiği bilinciyle hareket ederek sokakta yaşayan dostlarımızın hem sokakta hem barınakta bakımlarını hiç aksatmadan yapıyor, karınlarını doyuruyoruz." dedi.