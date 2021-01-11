Eflani Belediyesi iş merkezinin ikmal inşaatı tamamlandı

Eflani Belediyesi iş merkezinin ikmal inşaatı gerçekleştirildi.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, Eflani Belediyesi iş merkezi için kasım ayında yapılan ikmal inşaat ihalesi işinin tamamlandığını söyledi.

İş merkezinin çatısının kapatılıp duvarlarının örüldüğü ve kaba inşaatının tamamlandığını belirten Ertuğrul, "Önümüzdeki dönemde imkanlar ölçüsünde dış cephe kaplaması da gerçekleştirilerek bina tamamlanmış olacak. İş merkezimizde 5 adet dükkan ve 2 adet çok amaçlı salon mevcut." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu