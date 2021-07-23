Eflani Aday Köyü Sakinlerinin Çifte Bayram Sevinci.

Eflani ilçemize bağlı Aday Köyü sakinleri yıllardır yaşadıkları su sorununu KÖYDES Projesi kapsamında yapılan Su Deposu ile Şebeke İçme Suyuna kavuşmanın mutluluğunu Kurban Bayramının son gününde düzenlenen törenle çifte bayram sevinciyle kutladılar.

Eflani ilçemize bağlı Aday Köyü sakinleri yıllardır yaşadıkları su sorununu KÖYDES Projesi kapsamında yapılan Su Deposu ile Şebeke İçme Suyuna kavuşmanın mutluluğunu Kurban Bayramının son gününde düzenlenen törenle çifte bayram sevinciyle kutladılar.

Aday Köyü Merkez Mahallesinde düzenlenen Şebeke İçme Suyu açılış törenine Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile birlikte Eflani Kaymakamı İbrahim Şenkon, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Eflani İl Genel Meclis Üyesi Mesut Aydın, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar ve Aday Köyü sakinleri katıldı.

Eflani Aday Köyü Muhtarı Hüseyin Köse'nin su deposu yapımında emeği geçenlere teşekkür konuşmasının ardından Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş hayırlı olsun konuşması gerçekleştirdi.

Aday Köyü şebekeli suyun hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Vali Fuat Gürel, "Karabükümüzde 277 tane köy ve 870 tane yerleşim birimi var, büyük bir coğrafyaya yayılmış durumdayız. Bir bakıyorsunuz bir mahallede 10-15 kişi var, ev değil kişi var, oraya bile su götürüyoruz, yol götürüyoruz, elektrik götürüyoruz, telefon götürüyoruz. Bunlar devletin devlet olma özeelliğinden kaynaklı ama maliyetimizi yükseltiyor, daha toplu yerleşimler olsa aynı maliyette belki çok daha fazla yere hizmet götürme şansımız olur, ancak dağınık olunca imkanlarımızda dağılıyor. Bundan dolayı bazen hizmet götürmede aksaklıklar yaşanabiliyor ama şükürler olsun ki Aday Köyümüze iki senenin içinde suyu getirdik ve hizmete sunuldu, karşımızda da deposu duruyor. İl Özel İdaresi olarak hiçbir köyde susuz insan kalsın istemiyoruz, önceliğimiz su, su tedariki çok önemli, bir çok imkanınız olsa bile su olmadan bir anlamı yok ama Eflani ilçemizin mevcut coğrafyasından kaynaklı bir su sorunu yaşanıyor ve su bulmakta zorlanıyoruz. Bazen bir köye birkaç sefer sondaj açılıyor ama su bulamıyorsunuz, normalde başka yerlerde sondaj açmanıza bile gerek kalmadan ormandan bir şekilde gelen suları toparlıyorsunuz vatandaşımızın ayağına götürüyoruz ama Eflani ilçemizde doğa, coğrafya ve zemininden kaynaklı bazı sorunlarımız var buda bizi içme suyu şebekesi getirmekte zorluyor, şükür ki Aday Köyüne suyu getirdik. Aslında bizim köylerimizde sorunumuz yoktu, pandemi ile birlikte büyükşehirlerden köylerimize gelmeler başladı veya memleketine geri dönen vatandaşlarımız ya da yaz tatillerini gelip buralarda geçiren insanlarımız var, geldiklerinde evlerinin önünde küçük bir bahçe yapmak isteyen vatandaşlarımızda oluyor, su bu alanlarda da kullanılıyor, bu seferde bazı köylerimizde su yeterken şimdi de yetmemeye başladı. Temmuz ve Ağustos aylarında bu sorunları yaşayacağız ama yeterki siz köyünüze dönün, memleketinize gelin biz size yol de getiririz suda getiririz. Devletimizin sizlere sağladığı imkanları sonuna kadar altyapı için buralara gelebilmeniz için harcayacağız, bunun içinde ne gerekiyorsa yapacağız. Milletvekillerimizle beraber Ankara'da acaba Karabükümüze ne getirebiliriz? hangi eksiğimizi hangi kurumdan hangi bakanlıktan sağlayabiliriz? diye belki bir bakanlığa 10 kere gitmişliğimiz var. Karabükün sorunlarını çözmek için görev süremiz içinde milletimize, vatandaşlarımıza ne kadar fazla hizmet edebilirsek görevimizi layığı ile yerine getirmiş oluruz, bu anlayışla hareket ediyoruz, inşallah önümüzde ki süreçte köylerimizin bütün ihtiyaçlarını imkanlarımız ölçüsünde ve zaman içerisinde hepsini çözeceğiz. Belki yolla ilgili bir talep olabilir ama şuan grup yollarını sıcak asfalt olarak yapıyoruz, her sene 100 km sıcak asfalt yapıyoruz, 3 bin km köy yol ağımız var, 1 bin 500 km'sini hem sathi kaplama hem de sıcak asfalt olarak neredeyse yaptık. İnşallah bundan sonra ki süreçte de her sene 100'er km grup yollarımızdan devam ederek en azından köylerimizin mahallelerine yakın yerlere kadar getirmiş olacağız. Sıcak asfalt çalışmalarımıza devam ederken de içme suyu olmayan köy bırakmayacağız, kanalizaasyon hatlarımızı gözden geçireceğiz, foseptik olan yerleri de kanalizasyon yapacağız ve diğer eksikliklerimiz neler ise bunları Milletvekillerimiz, İl Genel Meclisi Başkanımız ve üyelerimiz, Kaymakamlarımız, Belediye Başkanlarımız ve hizmetle yükümlü kim var ise arkadaşlarımızla beraber sizlere bu hizmeti getirmeye devam edeceğiz. Bu sevinçli günüzde çifte bayram yaşıyoruz, bayramın dördüncü günündeyiz, bayramlar bizleri bir araya getiren müstesna günlerimiz, hepinizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum, inşallah Allah nicelerine kavuştursun.

Sağlık çok önemli salgın sürecinden geçiyoruz, salgın malesef hala devam ediyor, aşılama çok önemli, özellikle gençlerimizi aşı olmaya davet ediyoruz, aşı yapılırsa bu salgından kurtulmuş oluruz. Değişik varyantlar, değişik mutasyonlar karşımıza çıkıyor, bunlarla mücadele etmek çok kolay değil. Esnafımızı rahatlatmak, çocuklarımızı okula göndermek için muhakkak aşılamayı bir an önce yaptıralım ve sağlıklı günlere kavuşalım.

Ben tekrar Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum, içme suyunuz hayırlı olsun, inşallah bir daha susuz kalmazsınız. Bu hizmeti getiren başta Milletvekillerimiz olmak üzere İl Başkanımız, Kaymakamımız, İl Genel Meclisi Başkan ve üyelerimiz, köy muhtarımız, dernek başkanımız ve yönetimine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hizmeti getiren ve takibini yapan İl Özel İdaremiz Genel Sekreteri ve ekibini de kutluyorum, hayırlı uğurlu olsun güzel günlerde görüşmek üzere. "diye konuştu

Protokol konuşmalarının ardından Eflani Aday Köyü Şebeke İçme Suyunun kurdelesi Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri tarafından dua ile kesilerek köy sakinlerinin kullanımına sunuldu.

Aday Köyü İçme Suyu açılış töreninin ardından Çamyurt Köyü ve Çavuşlu Köyünü ziyaret eden Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile protokol üyeleri köy sakinleriyle bir süre sohbet ederek bayramlarını tebrik ettiler.

Eflani Aday Köyü Şebeke İçme Suyu için, Alpagut Köyü sınırlarında bulunan Zarhanlı Çayırın'da yapılan 20 m3 bir depo ile su toplandı. Yaklaşık 100 metre kot farkı olan Kastamonu Savaş Köyü sınırlarında bulunan bir tepeye 1200 metre mesafe ile 20 m3 biriktirme deposuna terfi edildi. 20 m3 biriktirme deposundan 5 bin 700 metre İsale hattı ile Aday Köyü Merkez Mahallesi hakim tepesine su taşındı. Burada 75 m3 su deposu ile biriktirme sağlandı ve bu depodan 13 Bin 200 metre içme suyu borusu döşenerek Aday Köyü Merkez Mahallesi, Çıraklı Mahallesi, Sarıkaya Mahallesi ve Şükür Şık Mahallesine olmak üzere 4 mahalleye birer adet kollektör sistemi yapılarak mahallelerin su ihtiyacı giderildi.

Kaynak: Habermetre