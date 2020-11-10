Efkan Ala, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi
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Efkan Ala, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi

10.11.2020 22:55 | Son Güncelleme: 10.11.2020 22:59
Efkan Ala, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi

AK Parti Bursa Milletvekili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Efkan Ala, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

AK Parti Bursa Milletvekili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Efkan Ala, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Eski İçişleri Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ın yerine Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliği ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi.Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan'ın atanmasının ardından boşalan Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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