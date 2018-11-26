Efinans'tan Uluslararası İmza

QNB Finansbank iştiraki olan eFinans, dünyanın önde gelen e-fatura ve dijital dönüşüm firmalarından Pagero ile iş ortaklığı anlaşması imzaladı.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, Brüksel'de gerçekleşen Avrupa e-fatura Hizmet Sağlayıcıları Birliği yıllık toplantısında imzalanan anlaşma kapsamında eFinans, Pagero'nun Türkiye'deki e-fatura operasyonlarına altyapı desteği verecek. Anlaşma, e-fatura kapsamında Türkiye'nin uluslararası alanda ilk White Label hizmet anlaşması olma özelliğini taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen eFinans Genel Müdürü Okay Yıldırım, eFinans olarak, yurt içi ve dışındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

Bugüne kadar QNB Finansbank ile beraber birçok Fintech projesine imza attıklarını belirten Yıldırım, "e-fatura ve e-defter alanındaki tecrübe ve bilgi birikimimiz, QNB Finansbank markasının sağladığı güvenirlilik ile beraber yurt dışında da ilgi ve karşılık buluyor. Bu kapsamda yurt dışı merkezli birçok firma Türkiye'de e-dönüşüm alanında ortak projeler yapmak üzere bizimle temasa geçiyor. eFinans'ın Avrupa merkezli e-fatura hizmet sağlayıcılarının tercih ettiği marka olmasının mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

European e-Invoicing Service Providers Association'ın (EESPA) ilk Türk üyesi olan eFinans, Pagero anlaşmasıyla Tesisquare, Basware ve Global Blue gibi Avrupa büyükleriyle yapmış olduğu iş ortaklıklarından sonra uluslararası dördüncü anlaşmasına imza atmasının yanı sıra Türkiye'de dış ticaret alanında entegrasyon sağlayan ilk e-fatura hizmet sağlayıcısı olma özelliğine de sahip.

İsveç merkezli faaliyet gösteren Pagero Group, Göteborg, Londra, Chicago ve Dubai dahil olmak üzere dünyanın birçok noktasında yer alan 17 ofisiyle müşterilerine global e-fatura hizmeti sağlıyor.