Mardin Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, "Devletin yıkan değil, yapan taraf olduğunu terör mağdurlarına gösterdik" dedi.

Efetürk, İhlas Haber Ajansı (İHA) Mardin Temsilciliğini ziyaret ederek, bakanlık bünyesinde Mardin'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 2018 yılının yoğun çalışmalar ile geçtiğini kaydeden Efetürk, "Terör mağduru ailelere devletin sıcak ve şefkatli yüzünü gösterdik. Devletin yıkan taraf değil yapan taraf olduğunu vatandaşlarımız görmüş oldu. Aile bakanlığı olarak Nusaybin bizim için çok önemli bir ilçeyi hiç yalnız bırakmadık. İnşallah bunu siyaseten değil, yapan devlet iradesine sahip çıkarak, terör örgütünden korkulmaması gerektiğini vatandaşlarımıza aktarıyoruz. Onlarda vatandaş iradesinin gereğini devlete olan desteklerini gösteriyorlar. Terör örgütleri çukur siyaseti ile vatandaşın evini başına yıkarken devletimiz bugün kura çekimi yaparak mağdur binlerce vatandaşın ev hayalini gerçekleştirdi" dedi.

"Çocuklar artık gelin olmuyor"

İl Müdürlüğü olarak Mardin'de çocukların gelin olmaması için iradeyi çok sert bir şekilde ortaya koyduklarını ifade eden Efetürk, "Çocuk gelin operasyonlarının ardından artan ihbarlar kuaför, muhtar, ailelerin bilinçlenmesi 114 yaşında ki bir bireyin çocuk olduğunu en doğru şekilde vatandaşlarımıza aktardık. Dolayısıyla bunu yanlış bulmayan 14 yaşında evlenmenin normal olduğunu düşünen aileler, artık bu yanlışın farkına vardı. Çok büyük emek verildi ama verilen bu emek sonucunda artık çocuklar Mardin'de gelin olmuyor. Bizler ve bakanlığımız için bu çok önemli bir hamleydi ve başardık. Sıkı denetimler düğün salonu takipleri muhtarlıklar aracılığı ile gerek saha ekibimiz bu konuda çok hassas bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Mardin artık örnek bir il olarak gösteriliyor" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA