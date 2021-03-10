Efes Ultra Maratonu, "Dünya Mirasını Koşarak Keşfet" sloganıyla koşulacak
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Efes Ultra Maratonu, "Dünya Mirasını Koşarak Keşfet" sloganıyla koşulacak

10.03.2021 20:13 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:27
Efes Ultra Maratonu,

Selçuk Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü 13-14 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan Efes Ultra Maratonu'nun, "Dünya Mirasını Koşarak Keşfet" sloganıyla gerçekleştirileceği bildirildi.

Selçuk Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü 13-14 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan Efes Ultra Maratonu'nun, "Dünya Mirasını Koşarak Keşfet" sloganıyla gerçekleştirileceği bildirildi.

Selçuk Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Filiz Ciritoğlu Sengel ile Limit Sensin Ekip Koordinatörü Ali Cem Aktaş, etkinlikle ilgili bir kafede basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Sengel, Efes Ultra Maratonu'nun Selçuk'un kapılarını dünyaya açan bir organizasyon olduğunu belirtti.

Selçuk'un doğa sporları için benzersiz bir destinasyon olduğunu bildiren Sengel, şunları kaydetti:

"Efes Selçuk'ta tarih, kültür ve doğa koşuculara kucak açacak. Spor turizmi dünyada turizmin dönüştüğü başka bir nokta yer alıyor. Spor ve turizmin bir arada yaşanabileceği bir yer olan Efes Selçuk, pandemi şartlarında Türkiye'de belki de en büyük spor ve turizm organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Soluksuz bir koşunun ardından soluksuz süren organizasyonlarınız olsun. Biz her sene bu organizasyona destek vereceğiz."

Ali Cem Aktaş da değişen spor ve turizm anlayışı çerçevesinde dünyanın birçok yerinin artık koşarak keşfedildiğini ve koşu turizminin günden güne büyüdüğünü aktararak, "Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz Efes Ultra Maratonu'nun sloganı 'Dünya Mirasını Koşarak Keşfet'. Efes Ultra Maratonu'nda 5K, 12K, 23K, 42K, 60K ve 120K olmak üzere 6 farklı etabımız var." ifadelerini kullandı.

Aktaş, maratonun pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşeceğinin sözlerine ekledi.

Öte yandan, maratonda ödül töreni ve fotoğraf çekimi olmayacağı, sadece şiltlerin takdim edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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