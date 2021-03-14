Efes Ultra Maratonu bugünkü iki koşuyla tamamlandı

İzmir'de Selçuk Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Efes Ultra Maratonu sona erdi.

İzmir'de Selçuk Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Efes Ultra Maratonu sona erdi.

"Dünya Mirasını Koşarak Keşfet" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyonda dün 23, 42, 61 ve 120 kilometrelik 4 parkurda mücadele eden katılımcılar, bugün de 5 ile 12 kilometrelik koşularda yarıştı.

5 kilometrelik Saint John Koşusu'nda ilk 3 sıra kadınlarda Fatma Taş, Nağme Yücetürk ve Beliz Erener, erkeklerde ise Semih Önder, Mehmet Bulca ve Ekrem Yıldırım'dan oluştu.

12 kilometrelik Artemis Koşusu'nda kadınlarda Çiğdem Tütüncü birinci, Hürmüz Biçer ikinci, Okyanus Yıldız üçüncü olurken, erkeklerde ise ilk 3 sırada Renan Tanıl Uluğ, Barış İlhan ve Volkan Alaoğlu yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz