Efes Ultra Maratonu başladı
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Efes Ultra Maratonu başladı

13.03.2021 12:37 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:44
Efes Ultra Maratonu başladı

İzmir'in Selçuk Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Efes Ultra Maratonu'nda heyecan başladı.

İzmir'in Selçuk Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Efes Ultra Maratonu'nda heyecan başladı.

"Dünya Mirasını Koşarak Keşfet" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyonda ilk gün katılımcılar 23, 42, 61 ve 120 kilometrelik 4 parkurda mücadele etti. İlk gün yaklaşık 800 kişinin yer aldığı organizasyonda yarın 5 ve 12 kilometrelik koşular yapılacak.

Şu ana kadar tamamlanan yarışlarda geçici sonuçlara göre 23 kilometrelik Arvalya Koşusunda kadınlarda Burçin Atlı, erkeklerde Ali Osman Durmaz, 42 kilometrelik Meryem Ana Dağ Koşusunda kadınlarda Aysel Aydın, erkeklerde Fatih Olak birinciliğe ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Çelebi

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