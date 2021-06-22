Efes'te eşitlikçi karikatür sergisi açıldı
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Efes'te eşitlikçi karikatür sergisi açıldı

Efes'te eşitlikçi karikatür sergisi açıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Efes Selçuk Belediyesi Eşitlik Birimi çalışmaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Karikatür Yarışması 2021'e katılan eserlerden oluşan sergi Kadın Dayanışma Merkezi'nde açıldı.

Sergi açılışına Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığın arttırılması amacıyla düzenlenen yarışmaya katılan eserler 26 Haziran tarihine kadar Kadın Dayanışma Merkezi'nde sergilenecek.

Kadın Dayanışma Merkezi bahçesinde gerçekleşen serginin açılışı, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi öğrencisi Baran Batuğ Demirer'in piyano dinletisi ile başladı. Ardından Kadın Dayanışma Merkezi'nin kursiyerleri olan Artemis Ritim Grubu katılımcılara keyifli bir performans sergiledi.

EFES SELÇUK'TA GÜÇLÜ KADINLAR OLACAK

Efes Selçuk Belediye Meclisi'nden çıkan karar sonucu Eşitlik Birimi'nin kurulmasıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği noktasında önemli bir adım atıldığını belirterek konuşmasına başlayan Başkan Sengel; "Eşitlik Birimi'nin kurulması Efes Selçuk'ta güçlü kadınlar olacak demek, güçlü kız çocukları olacak demek. Bu, aynı zamanda cinsiyet noktasında hiçbir ayrımcılığa bakmadan daha güçlenmiş, kendini daha iyi ifade eden, özgürlük ve eşitlik için çaba sarf eden bir belediye ve bu belediyenin meclis üyeleri ve çalışanlarının Efes Selçuk'ta eşitliği ve özgürlüğü sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapacağı anlamına geliyor. Bu yüzden tüm Efes Selçuk Belediye Meclisi ve bizlere inanan Kadın Dayanışma Merkezi'mizde bizlere dâhil olan tüm kadınlarla, tüm çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. Çünkü bizler bu toplum içerisinde yaşayan herkesin eşit şartlar ve koşullarda kendini ifade edebilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hiç kimsenin hiç kimseden ne cinsiyet, ne yaşam stili,ne toplumdaki statüsü anlamında,kendi tercihleri ve yaşam şekli anlamında bir farkı yoktur. Biz bir arada yaşama kültürünü bu kente yerleştireceğiz. Görünen o ki kadınlarımız bu işin içerisine dahil oldu. Hepinizin yüreğine sağlık" dedi.

Başkan Sengel, 2021 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Karikatür Yarışması sonucunda bu yarışmada yer alan karikatürlerin Eşitlik Birimi'nde çalışmaları kapsamında sergilenmesi sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ve ilgililere teşekkür etti.

Başkan Sengel konuşmasının ardından katılımcılar ile birlikte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Karikatür Yarışması'na katılan 52 eserden oluşan sergiyi gezdi.

Efes'te eşitlikçi karikatür sergisi açıldı

Kaynak: Bültenler

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