Efes'te bin yıl sonra tarihi ayin

24.09.2019 14:46

İzmir Rus Dil ve Kültür Derneği, Rus Ortadoks Kilisesi, anma günü kabul edilen 22 Eylül'de, Efes'teki Meryem Ana Kilisesi'nde bin yıl sonra bir ayin düzenlendi.



İzmir Rus Dil ve Kültür Derneği, Rus Ortadoks Kilisesi ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile Efes Antik Kent'teki Meryem Ana Kilisesi'nde yüzü aşkın Rus'un katıldığı inanç ve ruh bayramı organize edildi. Bin yıl önce aynı yerde yapılan ve bir daha gerçekleşemeyen kutsal ayini, Türkiye'deki Rus vatandaşlarının dini ihtiyaçlarının karşılanması ve organizasyonlarının gerçekleştirilmesinden sorumlu Peder Georgiy Sergeev Yury gerçekleştirdi.



Türkiye'nin dört bir yanından geldiler



İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi şehirlerin yanı sıra Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Çeşme, Alanya, Didim gibi turistik ilçelerde yaşayan Rus vatandaşlar kutsal ayine katıldı. İbadetin ardından Peder Georgiy Sergeyev vaaz verdi. Öte yandan Peder Sergeyev bu geziyi organize etmekte yardımcı olan Soljenitsin Rus Dil ve Kültür Derneği, dernek başkanı Andrey Ponomarev ve Puşkin milletlerarası Rus okulu kurucusu Natalia Kuznetsova-Karaman'a desteklerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti.



"İbadet yapacak yerimiz yok"



Merkezi İzmir'de olan Rus Dili ve Kültür Derneğinin Başkanı Andrey Ponomarev, buluşmayı Moskova Patrik Kilisesi ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirdiklerini söyledi. Ponomarev, "Böylesine büyük bir organizasyonu Türkiye'de ilk kez gerçekleştirdik. Türkiye'de yaşayan birçok Rus burada ibadetlerini yerine getirdi. Artık düzenli bir şekilde yılda 4 kez bu ayinleri gerçekleştireceğiz. Ancak bizim ciddi anlamda ibadet yapacak yerimiz yok. Sadece İstanbul'daki konsolosluk hariç hiç kilisemiz yok. Daha önceleri Yunanlıların kiliselerine gidiyorduk. Ancak Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik Yunanlıların bizi kiliselere almamasına neden oldu" dedi.



İzmir'de 10 bin kişi Rusça konuşuyor



Türkiye'deki Rus sayısının gittikçe arttığına dikkat çeken Ponomarev, "Şu anda bizler Türkiye'deki en büyük genç topluluğuz. Bu ülkeyi ve insanlarını çok seviyoruz. Harika arkadaşlıklar, dostluklar kurduk. Öte yandan Türkiye ve Rusya ilişkileri her geçen gün daha da gelişiyor, sağlamlaşıyor. Sadece İzmir'de yerleşik olan Rusça konuşanların sayısı 10 bini aşıyor. Ayrıca Antalya, Alanya, İstanbul, Kemer, Ankara gibi şehirlerde de Rusça konuşan sayısı oldukça fazla. Ama sayılarımızın büyük olmasına rağmen İstanbul dışında Ortadoks kilisemiz yok. Eskiden bizler Yunan kilisesinin parçasıydık. Ama Patrik Varfolomey kabaca Ukrayna'daki duruma karışınca bizim yollarımız tamamen ayrıldı" diye konuştu.



"Yardım bekliyoruz"



Kilise konusunda yetkililerden yardım beklediklerini belirten Ponomarev, "Bugün Türkiye'de birçok boş kilise var. Bizim yüksek Rus nüfusa sahip olmamıza rağmen kilisemiz yok ve bu yüzden bulabildiğimiz yerlerde toplanıyoruz. Biz Sojenitsin Rus Dili ve Kültür Derneği olarak bu sorunu çözmek için Büyükşehir Belediyesine başvurduk. Vali Erol Ayyıldız bizim bu problemimizle yakından ilgilendi, çok destek oldu. Umarız ki yeni İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sorunlarımıza duyarsız kalmayacak ve bizim bu problemimizi çözmemizde yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.



Turizme de büyük katkı sağlar



Dernek Başkanı Andrey Ponomarev, sorunlarının çözülmesi durumunda Rus turistlerin İzmir'e ve Türkiye'ye daha çok ilgi göstereceklerinin altını çizdi. Ponomarev sözlerini şöyle sürdürdü:



"Rusya'da yaşayan Müslümanlar için camiler yapılıyor. Bunun gibi en azından en büyük şehirlerde Ortadoks kiliseleri açılabilir. Ayrıca mezarlıklarımız yok. Vefat eden yurttaşlarımızı Rusya'ya gönderiyoruz. Fakat bizler Türkiye'de yaşıyoruz. Çocuklarımız burada doğuyor ve mezarlarımızın da burada olması bizleri mutlu eder. Gidip onlar için dua edebiliriz. Bu konuda da yardımcı olunacağını umut ediyoruz.



Örneğin Demre'deki kilisede Rus Antalya Kültür Derneği sayesinde dua etmek isteyen iki bin turist katıldı. Rusya'da Türkiye'deki kutsal yerleri gezmek isteyen çok insan var. Bizim turistler için Türk otellerinde yemek ve eğlence için her şey var fakat inançlı Hristiyanlar için bu yeterli değil. Her pazar kiliseye gitmeye alışanlar ne yapacak? İzmir'de kilisemiz olursa Çeşme, Marmaris, Bodrum ve Didim'den her pazar günü dua etmek isteyen turistler İzmir'e gelecek ve ibadetten sonra şehirde gezecek, alışveriş yapacak. Bu konuda bizim tek bir umudumuz var, o da Tanrı ve Türk devleti." - İZMİR

Kaynak: İHA