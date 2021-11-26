Efes Selçuk, yeni otogara kavuşacak
Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan otogar alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı.
SELÇUK, İZMİR (Bültenler) - Efes Selçuk'un yeni otogara kavuşacağını müjdeleyen Başkan Sengel; " Uzun süreden beri Efes Selçuk'un ihtiyacı olan otogarın yapımı İzmir Büyükşehir Belediyesi ve onların vermiş olduğun müteahhitler tarafından tekrar başlatılmıştır. Süreç sonrasında Efes Selçuk yeni bir otogara sahip olacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer ve ekibine çok teşekkür ederiz. Çünkü Efes Selçuk yeni otogarına onların sayesinde kavuşacak" dedi.
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