Efes Selçuk'tan Muğla'ya: Kalbimiz sizinle

Tüm Türkiye'yi yasa boğan orman yangınlarının yaralarını sarmak için bir çağrıda bulunan Efes Selçuk Belediyesi, duyarlı vatandaşlardan toplanan yardımları yerine ulaştırmak için hazırlıklarını tamamladı.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan orman yangınlarının yaralarını sarmak için bir çağrıda bulunan Efes Selçuk Belediyesi, duyarlı vatandaşlardan toplanan yardımları yerine ulaştırmak için hazırlıklarını tamamladı. Yardım malzemelerinin bulunduğu araçlar "Kalbimiz Sizinle" yazısıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezi'ne gitmek üzere yola çıktı.

Daha önce yangından etkilenen can dostları için Marmaris Armutalan mevkiinde Haybulans konuşlandıran Efes Selçuk Belediyesi, Muğla'da yaşayan vatandaşlar ve can dostları için çağrıya çıktı. Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla toplanan yardımlar Muğla Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezi'nden gerekli yerlere ulaştırılacak. Ulaştırılacak yardım malzemeleri arasında bölgede yaşayan vatandaşlar için hayati öneme sahip olan yanık merhemi, yanmaz eldiven, tepe lambası, pil, kadın erkek kıyafetleri, hijyen ve acil yardım malzemelerinin yanı sıra can dostları için de mama yer alıyor.

Kaynak: Bültenler