Efes Selçuk'ta kadın erkek eşitliği adına önemli bir adım daha atıldı

SELÇUK, İZMİR (Bültenler) - Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü durması adına birçok çalışmaya imza atan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, Efes Selçuklu kadınlarla birlikte imzaladı.

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı, yerel yönetimlerin yetkilerini kullanmak ve ortaklıklar oluşturmak suretiyle vatandaşlar için daha fazla eşitliği hayata geçirme görevini edinmeleri amacıyla hazırlandı. Şartta temel bir hak ve demokrasi için gerekli bir değer olan kadın erkek eşitliği ilkesinin etkili uygulanması için halka en yakın yönetim katmanı olan yerel yönetimlerin atması gereken adımlar yer alıyor.

Efes Selçuk Belediye Meclisi'nin Mart ayı toplantısında oy birliğiyle alınan kararla Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı imzalanması için yetki verilmiştir.

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