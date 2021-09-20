Efes Selçuk'ta Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Efes Selçuk'ta Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi

Bültenler - Haberler | Güncel
Efes Selçuk'ta Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi

EuroVelo 8. Akdeniz Rotası 500 kilometrelik İzmir - Efes-Bergama güzergâhına dahil olan Efes Selçuk'un doğal bisiklet rotalarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen bisiklet turu Ahmet Ferahlı Parkı önünden başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen turda bisikletliler Efes Antik Kenti üzerinden Pamucak Sahili'ne ulaştılar. Turun son bulmasının ardından Efes Selçuk Belediyesi Pamucak Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kokteylde konuşan Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin katılımcılara teşekkür etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Bisiklet – Yaya Erişimi ve Planlama Şube Müdürü Özlem Taşkın Erten ; "Bu yıl Avrupa Hareketlilik Haftası İzmir'de dolu dolu geçiyor. Bugün bu tura katılan Efes Selçuk bisikletlilerine çok teşekkür ediyoruz. İzmir, Avrupa'daEuroVelo ağına katılan ilk kent oldu. Efes Selçuk EuroVelo Bisiklet Rotası'na dahil olması açısından bizim için çok önemli" dedi.

AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI NEDİR?

Her yıl 16- 22 Eylül tarihleri arasında kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik etmek için kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşlarına ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.2021 Yılı Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri kapsamında 20 Eylül Pazartesi günü saat 18.00'de Selçuk Efes Kent Belleği'nde "Trafikte Güvenli Bisiklet Kullanımı" söyleşini düzenlenecek.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Adnan Menderes Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Acun Ilıcalı Seren Serengil Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Aykut Kocaman Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Efes Selçuk'ta Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 12:18:58. #1.17#