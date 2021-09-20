Efes Selçuk'ta Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen turda bisikletliler Efes Antik Kenti üzerinden Pamucak Sahili'ne ulaştılar. Turun son bulmasının ardından Efes Selçuk Belediyesi Pamucak Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kokteylde konuşan Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin katılımcılara teşekkür etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Bisiklet – Yaya Erişimi ve Planlama Şube Müdürü Özlem Taşkın Erten ; "Bu yıl Avrupa Hareketlilik Haftası İzmir'de dolu dolu geçiyor. Bugün bu tura katılan Efes Selçuk bisikletlilerine çok teşekkür ediyoruz. İzmir, Avrupa'daEuroVelo ağına katılan ilk kent oldu. Efes Selçuk EuroVelo Bisiklet Rotası'na dahil olması açısından bizim için çok önemli" dedi.

AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI NEDİR?

Her yıl 16- 22 Eylül tarihleri arasında kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik etmek için kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşlarına ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.2021 Yılı Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri kapsamında 20 Eylül Pazartesi günü saat 18.00'de Selçuk Efes Kent Belleği'nde "Trafikte Güvenli Bisiklet Kullanımı" söyleşini düzenlenecek.

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