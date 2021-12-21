Efes Selçuk Kent Konseyi'nde yeni bir dönem

SELÇUK, İZMİR (Bültenler) - Efes Selçuk Kent Konseyi,geçtiğimiz günlerde Aliağa'da gerçekleşen İzmir Kent Konseyleri Birliği Genel Kurulu'na da katıldı. İzmir'in kent konseylerini buluşturan genel kurulda yönetim kurulu seçildi. Cihan Pazarcı, Alper Yağlıdere, Senem Eştürk, Sebahattin İpektepe, Hadi Başman, İbrahim İncesu ve Suna Gündoğdu'dan oluşan birlik kendi içinde dönem sözcüsü ve genel sekreteri seçti. Çiğli Kent Konseyi Başkanı seçilen İbrahim İncesu, İzmir Kent Konseyleri Birliği'nin yönetim kurulundaki oylamasında dönem sözcüsü seçildi. Efes Selçuk Kent Konseyi Başkanı Suna Gündoğdu ise İzmir Kent Konseyleri Birliği'nin yönetim kurulundaki oylamasında genel sekreterlik görevine seçildi.

İzmir Kent Konseyleri Birliği'nin yeni döneminde uyum ve iş birliği içinde çalışarak kentlerin görünürlüğünü arttırmayı amaçladığını belirten Suna Gündoğdu; "Çalışma gruplarımızı ve meclis gruplarını oluşturarak yerel düzeyde sivil toplumun gelişmesini ve katılımı yaygınlaştırmayı, kentin temel ihtiyaçlarını ve sorunlarının çözümüne yönelik planları hazırlamayı, kentimizin tarihi yapısını ve kültürel değerlerine sahip çıkmayı, korumayı,geliştirmeyi; kentte yaşayan çocukların, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini artırmak yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamayı, kent konseyinde oluşturulan görüşlerin, önerilerin ve projelerin belediyeye sunmayı kendimize yol haritası olarak çizdik" dedi.

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