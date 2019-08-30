Efes'e "Zilli Sally" ve "Delikanlı Henry" biraları nedeniyle boykot kampanyası

30.08.2019 15:08

Bira üreticisi Efes şirketinin Danimarkalı butik bira üreticisi Mikkeller ile iş birliği içerisinde piyasaya sürdüğü "Zilli Sally" ve "Delikanlı Henry" biraları isimleri cinsiyetçi olduğu gerekçesiyle tepki topladı.



Anadolu grubu bünyesindeki Efes'e yönelik eleştiriler, Mikkeller'in görsel kurgu karakterleri Henry ve Sally'e "delikanlı" ve "zilli" sıfatları ekleyerek cinsiyetçilik yaptığı iddiası nedeniyle geldi. Euronews.com'da Görüntüle