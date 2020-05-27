Efelerli çocuklar normalleşme sürecini çiziyor
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Efelerli çocuklar normalleşme sürecini çiziyor

Efeler Belediyesi'nin, korona virüsü nedeniyle evde kalmak zorunda kalan çocuklar için düzenlediği online resim yarışmasına başvuru için son gün yaklaşıyor.

Efelerli çocuklar normalleşme sürecini çiziyor
27.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:25

Efeler Belediyesi'nin, korona virüsü nedeniyle evde kalmak zorunda kalan çocuklar için düzenlediği online resim yarışmasına başvuru için son gün yaklaşıyor. Şu ana kadar katılımın oldukça yüksek olduğu yarışmanın son başvuru tarihi 31 Mayıs 2020 olarak duyuruldu.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatıyla Efeler Belediyesi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirler nedeniyle, evde kalmak zorunda kalan çocuklar için online resim yarışması organize etti. Kentte yaşayan 7-14 yaş arası çocukların katılabileceği yarışmanın teması "Korona virüs'ten Sonra Bizi Bekleyen Güzel Günler" olarak belirlendi. Çocukların serbest teknikle her çeşit boyayı kullanabilecekleri yarışmada resim boyutlarının 35 santimetreye 50 santimetre olması gerekiyor. Yarışmaya katılmak isteyen küçük ressamların, yaptıkları resmin fotoğrafını çekerek veya taratarak resimyarismasi@efeler.bel.tr adresine başvuru formu ile birlikte e-posta yoluyla iletmesi yeterli olacak.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay düzenlenen yarışmayla ilgili olarak "Çocuklarımız bu zorlu süreçte çok sıkılıyorlar. Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Efeler TV'de çocuklarımızın kaliteli vakit geçirmeleri ve derslerinden de geri kalmamaları için programlar düzenliyoruz. Ayrıca çocuklarımızın bu süreçten en az şekilde etkilenmeleri ve hayal güçlerini geliştirmeleri için "Korona virüsten Sonra Bizi Bekleyen Güzel Günler" temalı online resim yarışması organize ettik. Dereceye girecek evlatlarımıza küçük hediyelerimiz var. Şimdiden bütün çocuklarımıza başarılar diliyoruz" dedi.

Son başvuru tarihi 31 Mayıs

Şu ana kadar katılımın oldukça yüksek olduğu yarışmaya son katılım tarihi 31 Mayıs olarak belirlendi. Bu tarihe kadar başvuru formları ile gönderilen eserler, jüri tarafından değerlendirilecek. Her katılımcı yalnızca bir eserle yarışmaya katılabilecek. Dereceye girenlerin ödüllendirileceği resim yarışmasında Efeler Belediyesi'nin eğitim akademisi EFESEM'de 1'inciye yüzde 100 burs veya dizüstü bilgisayar, 2'nciye yüzde 75 burs veya bisiklet, 3'üncüye ise yüzde 50 burs veya tablet hediye edilecek. İlkokul ve ortaokul olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirilecek yarışmanın sonuçları 1 Temmuz'da Efeler Belediyesi'nin internet sitesinden yayımlanacak.

Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye https://efeler.bel.tr/guncel/duyurular/cocuklar-icin-sen-de-evde-kal-resim-yarismasi linkinden ulaşılabileceği açıklandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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